Παιχνίδι τακτικής το «όχι» στα 12 εκατ; Η Σλάβια στην αγορά για χαφ!

Την ώρα που η Σλάβια εμφανίζεται αμετακίνητη, η αγορά των ατζέντηδων ενημερώθηκε διακριτικά ότι η ομάδα ψάχνει για χαφ. Προετοιμάζει την επόμενη ημέρα η πρωταθλήτρια Τσεχίας;

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν στην Τσεχία καθώς η Σλάβια από τη μία ζητάει τον ουρανό με τα άστρα, από την άλλη όμως άνθρωποι από το περιβάλλον της ομάδας έχουν βγει στην αγορά και ρωτάνε τους ατζέντηδες για χαφ στη θέση του Ζαφείρη ώστε να είναι έτοιμοι σε περίπτωση πώλησης του Ελληνα άσου.

Για την ακρίβεια, καταγράφεται ενδιαφέρον για τον χαφ της Μπάνικ Οστράβα, Τόμας Ρίγκο, αντιλαμβανόμενοι δε πως η εξέλιξη της υπόθεσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από την πίεση που ασκεί o Ζαφείρης και το περιβάλλον του, έχοντας κάνει σαφές προς πάσα κατεύθυνση πως θέλει να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ...

Το βέβαιο είναι πως οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΠΑΟΚ και Σλάβια για τη μεταγραφή του Έλληνα μέσου εξελίσσονται σε θρίλερ για γερά νεύρα...

Ο Σαββίδης θέλει δεδομένα τον Ζαφείρη και όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, ο ΠΑΟΚ προσέφερε νωρίτερα σήμερα στη Σλάβια Πράγας 10,5 + 1,5 εκατ και ποσοστό μεταπώλησης.

Οι Τσέχοι επανήλθαν το απόγευμα της Κυριακής (10/8), σημειώνοντας πως η διοίκηση της Σλάβια παραμένει αμετακίνητη, απαντώντας και πάλι αρνητικά στους Θεσσαλονικείς και στη δεύτερη, βελτιωμένη πρόταση, ωστόσο, οι κινήσεις τους στην αγορά δεν περνούν απαρατήρητες...