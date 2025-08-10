ΠΑΟΚ: Νέα πρόταση 10,5 + 1,5 εκατ ευρώ στη Σλάβια για Ζαφείρη!

Ο Σαββίδης θέλει τον Ζαφείρη με κάθε κόστος στον ΠΑΟΚ και σύμφωνα με πληροφορίες προσέφερε σήμερα στη Σλάβια Πράγας 10,5 + 1,5 εκατ και ποσοστό μεταπώλησης και ο παίκτης πιέζει για να γίνει το deal!

Επιχείρηση... all in από πλευράς Δικεφάλου και Ιβάν Σαββίδη προκειμένου να «ντύσουν» στα ασπρόμαυρα τον Χρήστο Ζαφείρη, από τη στιγμή που με τη στάση του ο Έλληνας χαφ δείχνει αποφασισμένος να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ!

Όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, το θρίλερ για το μπαμ του καλοκαιριού ξεκίνησε μετά την πρόταση των 9 εκατ. ευρώ που έκανε ο ΠΑΟΚ στη Σλάβια Πράγας για αγορά του Ζαφείρη! Μία υπόθεση κάθε άλλο πάρα εύκολη για τους Θεσσαλονικείς.

Θυμηθείτε τις δηλώσεις του προπονητή της Σλάβια μόλις... χθες, κάνοντας λόγο για έναν απαραίτητο για τους Τσέχους παίκτη.

Μόνο που στην περίπτωση του Ζαφείρη, ο άσος στο μανίκι του ΠΑΟΚ είναι αναμφίβολα ο ίδιος ο παίκτης, ο οποίος θέλει, δείχνει και πιέζει προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Ο Έλληνας χαφ έχει δείξει με τη στάση του στους επιτελείς της Σλάβια πως έχει πειστεί απόλυτα από τους Θεσσαλονικείς και βλέπει το μέλλον του στην Τούμπα.

Προς αυτήν την κατεύθυνση λοιπόν, και η δεύτερη πρόταση του ΠΑΟΚ που εμφανίστηκε σήμερα στην Σλάβια Πράγας με πρόταση 10,5 εκατ. ευρώ + 1,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους συν ποσοστό μεταπώλησης.

Πέρα από την εντυπωσιακή πρόταση, που φανερώνει τη διάθεση του Δικεφάλου να τον φέρει πάση θυσία στην Τούμπα, υπάρχει και ο παράγοντας «Ζαφείρης», ο οποίος παίζει κομβικό ρόλο στην υπόθεση και μένει να φανεί αν θα καταφέρει να κάμψει τις αντιστάσεις της Σλάβια.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση είναι σε ένα εξαιρετικά κομβικό σημείο και πλέον η μπάλα περνά στο γήπεδο των Τσέχων, που καλούνται να δώσουν απαντήσεις για το Νο1 ζήτημα της μεταγραφικής περιόδου.