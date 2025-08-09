Πρόταση ρεκόρ 9 εκατ. του ΠΑΟΚ για Ζαφείρη: Παλεύει με σύμμαχο τον παίκτη για το μπαμ!

Το ρεπορτάζ των Τσέχων ήταν ακριβές. Ο Σαββίδης… τρελάθηκε, έκανε πρόταση 9 εκατ. ευρώ στη Σλάβια Πράγας για αγορά, έχει «μαζί» του τον παίκτη, ο οποίος πιέζει για να γίνει το μπαμ του καλοκαιριού! Το SDNA έχει όλες τις λεπτομέρειες της μεγάλης κίνησης και τις παρουσιάζει.

Κι όμως είναι απόλυτα αληθές. Αυτό που εδώ και μέρες κρατείται ως επτασφράγιστο μυστικό εντός των τειχών του ΠΑΟΚ. Μια χρυσή πρόταση 9 εκατ. ευρώ στη Σλάβια με στόχο ο Σαββίδης να ξαναβάλει τον Δικέφαλο σε ράγες πρωταθλητισμού, εκτοξεύοντας τον ενθουσιασμό στην Τούμπα.

Ο ΠΑΟΚ τρέχει το θέμα με απόλυτη μυστικότητα εδώ και 10 μέρες, ένα θέμα όμως που «έσπασε» από τους Τσέχους σήμερα το απόγευμα.

Κι αν κάποιοι πίστεψαν πως ήταν… ένα ακόμα «φανταστικό» ή «μανατζερικό» δημοσίευμα από το εξωτερικό, η πραγματικότητα τους διαψεύδει. Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο έκανε την πρόταση αλλά με «σύμμαχο» τον… κάτι παραπάνω από θετικό Έλληνα άσο να γυρίσει στη χώρα, ελπίζει βάσιμα πως η δουλειά μπορεί να γίνει και να τινάξει τη μπάνκα στον αέρα.

Ο ΠΑΟΚ το παλεύει με νύχια και με δόντια να πείσει τον ιδιοκτήτη της Σλάβια Πράγας. Μια αποστολή κάθε άλλο παρά εύκολη. Διότι οι Τσέχοι παίζουν League Phase στο Champions League, ανανέωσαν πριν ένα μήνα τον Ζαφείρη και δεν συζητάνε ως τώρα την πώληση του γιατί φοβούνται τις αντιδράσεις του κόσμου.

Ωστόσο ο ΠΑΟΚ έχει μαζί του σε αυτή την υπόθεση τον παίκτη. Ο 22χρονος άσος της Εθνικής ανδρών, θέλει να μεταγραφεί στον ΠΑΟΚ και το έχει κάνει ξεκάθαρο στη Σλάβια.

Η τσεχική ομάδα αντιστέκεται σθεναρά, αλλά κανείς δεν ξέρει πως θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.

Γεγονός είναι πως τις τελευταίες ώρες η Σλάβια ανέβασε την… ένταση ξεκαθαρίζοντας πως δεν θέλει να τον πουλήσει ώστε να σταματήσει η διαπραγμάτευση. Παρόλα αυτά όμως ο παίκτης επιμένει και θέλει ΠΑΟΚ!

Η υπόθεση σίγουρα έχει δρόμο μπροστά της. Η Σλάβια αυτή τη στιγμή δεν το συζητά αλλά ο ΠΑΟΚ δεν σταματάει γιατί εκτιμούν όλοι στον Δικέφαλο ότι είναι μια μεταγραφή που μπορεί να αλλάξει το κλίμα, την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, να εκτοξεύσει τον ενθουσιασμό και να χτίσει ένα υπέροχο δίδυμο μαζί με τον Κωνσταντέλια μεσοεπιθετικά που θα προκαλέσει… πάταγο στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οι εξελίξεις θα δείξουν πού μπορεί να οδηγηθεί η Σλάβια υπό τις συνθήκες πίεσης που ασκεί ο Ζαφείρης. Ενα παιδί που παίζει… ακριβώς στη θέση που ψάχνει ο ΠΑΟΚ, δηλαδή στο 8, αλλά όχι μόνο, έχει γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, δεν χρειάζεται προσαρμογή και αν… γίνει πράξη η μετακίνησή του θα αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για μια ολοκληρωτική αλλαγή.

Γι΄αυτό και ο Ιβάν Σαββίδης δεν υπολογίζει τίποτα μπροστά στο αίσιο φινάλε της μεταγραφής. Το ποσό των 9 εκατ. ευρώ αποτελεί ρεκόρ ως πρόταση του ΠΑΟΚ για οποιονδήποτε παίκτη. Μια κίνηση που δείχνει τις… άγριες διαθέσεις του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Θα γίνει το μπαμ του καλοκαιριού; Το θρίλερ μόλις ξεκίνησε και ο ΠΑΟΚ δεν τα παρατάει…