Προπονητής Σλάβια: «Πιστεύω ότι ο Ζαφείρης θέλει να μείνει εδώ» (vid)

Ο Γίντριχ Τρπισόφσκι μίλησε για το μέλλον του Χρήστου Ζαφείρη, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος του Βορρά θέλει να κάνει το μεγάλο colpo με τον Έλληνα διεθνή χαφ της Σλάβια Πράγας, έχοντας καταθέσει πρόταση-ρεκόρ ύψους 9 εκατ. ευρώ στους Τσέχους για να τον ντύσει στα ασπρόμαυρα.

Ο Ζαφείρης πραγματοποίησε μία πολύ καλή εμφάνιση στη νίκη με 3-0 επί της Τέπλιτσε και μετά το τέλος του αγώνα ο τεχνικός της πρωταθλήτριας Τσεχίας, Γίντριχ Τρπισόφσκι, ρωτήθηκε για το μέλλον του 22χρονου άσου και την πρόταση του ΠΑΟΚ:

«Στο ματς με τη Σλοβάτσκο είχα πει ότι ο Ζάφι δεν ήταν εντελώς ο εαυτός του. Φυσικά, γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει γύρω του. Την Πέμπτη μιλήσαμε μαζί του και με τον Χούστια και μας είπε ότι είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στη Σλάβια, ότι σήμερα θα έκανε ένα καλό παιχνίδι – και το απέδειξε με το γκολ που πέτυχε. Αυτό ήταν το μόνο που συζητήσαμε. Πιστεύω ότι ο Ζάφι θέλει να μείνει εδώ. Για εμάς είναι ένας σημαντικός παίκτης. Έχει ανταποκριθεί σε αυτά που ζητήσαμε, μας βοήθησε να πάρουμε το πρωτάθλημα, μας περιμένει το Champions League. Θα είμαστε όλοι χαρούμενοι αν μείνει εδώ. Είναι 100% συγκεντρωμένος στη Σλάβια, κάτι που επιβεβαίωσε με το γκολ. Είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό».