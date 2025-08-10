ΜΜΕ Τσεχίας: «Όχι της Σλάβια και στη δεύτερη πρόταση του ΠΑΟΚ»

Για νέα άρνηση στη δεύτερη, βελτιωμένη πρόταση του ΠΑΟΚ, κάνουν λόγο οι Τσέχοι, υπογραμμίζοντας πως η στάση της Σλάβια για τον Χρήστο Ζαφείρη παραμένει αμετάβλητη.

Ο ΠΑΟΚ επέστρεψε δυναμικά στη διαπραγμάτευση με τη Σλάβια Πράγας, καταθέτοντας νέα, βελτιωμένη πρόταση για τον Χρήστο Ζαφείρη, δείχνοντας ξεκάθαρα τη θέλησή του να φέρει τον Έλληνα διεθνή στη Τούμπα.

Η πρόταση του Δικεφάλου περιλαμβάνει 10,5 εκατ. ευρώ ως σταθερό ποσό, επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους, καθώς και ποσοστό από ενδεχόμενη μελλοντική μεταπώληση (20%), όπως είχε σημειώσει νωρίτερα το SDNA.

Παρά το αυξημένο οικονομικό πακέτο, η Σλάβια Πράγας απέρριψε και αυτήν την προσφορά, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Τσεχίας, επιμένοντας να κρατήσει τον Ζαφείρη, που αποτελεί βασικό και πολύτιμο μέλος της μεσαίας γραμμής της ομάδας.

Η εξέλιξη της υπόθεσης όμως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πίεση που ασκεί o Ζαφείρης και το περιβάλλον του προς τη Σλάβια, έχοντας κάνει σαφές προς πάσα κατεύθυνση πως θέλει να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ...