Φωτιά στη Χίο: Απανωτά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις περιοχών

Σε εξέλιξη είναι με αμείωτη ένταση η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (12/8/25) σε χορτολιβαδική και δασική έκταση στην περιοχή Ποταμιά – Πισπιλούντα, στη βόρεια Χίο.

Οι καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω και των ανέμων που πνέουν στη Χίο, γεγονός που δεν διευκολύνει καθόλου τους πυροσβέστες να ελέγξουν την μεγάλη φωτιά.

Στο σημείο, για να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της φωτιάς, επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ. Αναμένεται επίσης μονάδα της ΕΜΟΔΕ από τη Μυτιλήνη.

Στις 3.00 το μεσημέρι με μήνυμα από το «112» ενημερώθηκαν οι κάτοικοι της Πισπιλούντας και της Ποταμιάς να κατευθυνθούν προς την Βολισσό. Αντίστοιχο μήνυμα έλαβαν οι κάτοικοι στην περιοχή Σπαρτούντα, αλλά και στις περιοχές Πιραμά και Παρπαριά.

Στις 16.30 εστάλη νέο μήνυμα του 112 που καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Βολισσός, Λιμνιά, Λήμνος, Χωρή, Χίου να απομακρυνθούν προς την πόλη της Χίου.

Η μάχη με τις φλόγες, συνεχίζεται…

