Με φόρα στα play in ο Υδραϊκός, επιβλητικός ο Εθνικός κόντρα στη Λάρισα

Ο Υδραϊκός πέτυχε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 17-14 επί του ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ και κατέκτησε την 1η θέση του Β2 Ομίλου με 40 βαθμούς, εξασφαλίζοντας πλεονέκτημα έδρας στα play in, ενώ ο Εθνικός Πειραιά επικράτησε εμφατικά με 26-10 του ΝΟ Λάρισας και τερμάτισε 4ος με 30 βαθμούς.

Με μια ακόμα σπουδαία νίκη και μάλιστα εκτός έδρας ολοκλήρωσε τους αγώνες του στη Β’ φάση της Waterpolo League Ανδρών ο Υδραϊκός και πάει με φόρα να διεκδικήσει τις πιθανότητές του για συμμετοχή στα play off, από τα play in.

Η ομάδα του Δημήτρη Κραβαρίτη επιβλήθηκε με 17-14 επί του ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ, στο Ιωνικό κολυμβητήριο του νησιού της μαστίχας, για την 8η και τελευταία αγωνιστική του Β2 Ομίλου. Ο Υδραϊκός, με 40 βαθμούς, κατέλαβε την 1η θέση στη βαθμολογία του συγκεκριμένου Ομίλου και θα αντιμετωπίσει με πλεονέκτημα έδρας τον 2ο του Β2 ΑΝΟ Γλυφάδας στον αγώνα της πρώτης φάσης των play in.

Ο ΝΟ Χίου ΑΥΡΑ τερμάτισε 3ος στον Β2 Όμιλο με 32 βαθμούς και τελείωσε τις υποχρεώσεις του στο φετινό πρωτάθλημα, καταλαμβάνοντας οριστικά την 11η θέση στην τελική κατάταξη.

Οι Χιώτες προηγήθηκαν με 4-2 και 6-4 στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά στη συνέχεια οι φιλοξενούμενοι, με κορυφαίους σκόρερ τους Σγουρίδη (5 γκολ) και Καλαϊτζή (4), έκαναν την ανατροπή και έφτασαν δίκαια στη νίκη.

Οκτάλεπτα: 4-3, 3-4, 3-6, 4-4.

Tα στατιστικά του αγώνα, ΕΔΩ.

Εντυπωσιακή νίκη πέτυχε ο Εθνικός επί του ΝΟ Λάρισας στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστική του Β2 Ομίλου της Β’ φάσης της Waterpolo League Ανδρών.

Οι «κυανόλευκοι» επικράτησαν 26-10 της ομάδας του Κάμπου, έφτασαν τους 30 βαθμούς και ολοκλήρωσαν τη Β' Φάση στην 4η θέση του Β2 Ομίλου. Ως εκ τούτου, κατέλαβαν και τυπικά τη 12 θέση της τελικής κατάταξης του φετινού πρωταθλήματος και δεν θα συμμετάσχουν στη διαδικασία των play out.

Από την άλλη ο ΝΟ Λάρισας τερμάτισε στην 8η και τελευταία θέση της βαθμολογίας του Β2 Ομίλου και θα αγωνιστεί στα play out με μειονέκτημα έδρας κόντρα στον ΟΦΘ.

Οκτάλεπτα: 6-0, 7-1, 8-5, 5-4

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: Γρηγοριάδης, Τσόκας 2, Θαλασσινός 4, Τεσάνοβιτς 4, Ξυλάς 4, Ιωάννου 2, Τσιστράκης Ε. 2, Καραβιώτης 1, Παπάκος 2, Στελλάτος, Λαδάς Π. 1, Λαδάς Σ. 2, Μαυριόπουλος Χ., Χατζής Α. 1, Κόχειλας Ν. 1.

ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ: Τσούτσας, Τσιστράκης, Μίχας, Στεργίου Δ. 1, Κωνσταντίνου, Σοφός, Ζαφειρίου, Στεργίου Γ. 5, Κουφόπουλος Γ. 2, Κουλουκτσής 2, Γιαννέλης, Φίλκας Ζακυνθινός.