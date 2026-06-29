Έκτακτο επίδομα παιδιού: Μέχρι αύριο στους λογαριασμούς ενός εκατομμυρίου δικαιούχων τα 150 ευρώ

Έως 31 Αυγούστου θα ακολουθήσει ο δεύτερος γύρος πληρωμών για παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026.

Μέχρι αύριο Τρίτη (30.6.2026), περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ που υποσχέθηκε η κυβέρνηση.

Έως τις 31 Αυγούστου θα ακολουθήσει κι ένας δεύτερος γύρος πληρωμών για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προβλεπόμενοι όροι για την οικονομική ενίσχυση, μεταξύ των οποίων και η έκδοση ΑΦΜ για τα νεογέννητα από 1η Ιανουαρίου 2026.

Το τελικό ποσό της έκτακτης ενίσχυσης διαμορφώνεται κλιμακωτά ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών (1 παιδί: 150 ευρώ, 2 παιδιά: 300 ευρώ, 3 παιδιά: 450 ευρώ, 4 παιδιά: 600 ευρώ κ.ο.κ)

Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από την πλευρά των οικογενειών, καθώς όλα τα απαραίτητα στοιχεία έχουν αντληθεί από την ΑΑΔΕ

Τις λεπτομέρειες της οικονομικής ενίσχυσης καθορίζει υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την οποία:

Η ενίσχυση ανέρχεται στα 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Δικαιούχοι είναι γονείς, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων:

Έως 40.000 ευρώ για τον έγγαμο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο πέραν του πρώτου τέκνου Έως 39.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες με εξαρτώμενα τέκνα, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, πέραν του πρώτου.

Η ενίσχυση υπολογίζεται και καταβάλλεται χωρίς την υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024 (φορολογικές δηλώσεις 2025). Η ενίσχυση καταβάλλεται έως την 30η Ιουνίου 2026.

από τους δικαιούχους, με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024 (φορολογικές δηλώσεις 2025). Η ενίσχυση καταβάλλεται έως την 30η Ιουνίου 2026. Παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2025 έως και 31 Ιουλίου 2026. Η ενίσχυση ή τυχόν επιπλέον ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται μέχρι και την 31η Αυγούστου 2026, ως εξής:

Για τέκνα που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2025 και Για τέκνα που έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και την 31η Ιουλίου 2026, εφόσον έχει ζητηθεί για αυτά έκδοση ΑΦΜ μέχρι τις 10 Αυγούστου 2026, με βάση τα εισοδηματικά φορολογικού έτους 2025.