Καλλιθέα: Οι άγνωστες επιθέσεις πριν τη δολοφονία – «Με κάρφωσε με μαχαιράκι, δεν έκανα μήνυση γιατί φοβάμαι»

Δραματικές στιγμές περιέγραψαν στους αστυνομικούς οι μάρτυρες της σκηνής του εγκλήματος στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο.

Γυναίκα που άκουσε τις φωνές και πήγε να βοηθήσει είδε τον 15χρονο πεσμένο στο έδαφος, έναν φίλο του δίπλα του και προσπάθησε με κάθε τρόπο να σταματήσει την αιμορραγία:

«Ο όρθιος νεαρός έπαιρνε τηλέφωνο την Αστυνομία, ενώ συγχρόνως μου έλεγε να πάρω και εγώ. Κατευθύνθηκα αμέσως στο ξαπλωμένο παιδί και σηκώνοντας τη μαύρη του μπλούζα είδα τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο στην αριστερή πλευρά, αρκετά βαθύ.

Με χαρτί που είχα μαζί μου προσπάθησα να πιέσω την πληγή για να σταματήσω την αιμορραγία. Ρωτούσα συνεχώς τον όρθιο νεαρό που ήταν δίπλα στον τραυματία ποιος το έκανε και πως λένε τον τραυματία και μου απάντησε ότι μπήκε στη μέση για να τον προστατέψει και δεν τον ήξερε».

Άλλος αυτήκοος μάρτυρας ανέφερε στους αστυνομικούς ότι άκουσε φωνές και συγκεκριμένα τις φράσεις: «σήκω πάνω», «τον έχει μαχαιρώσει», «έχει πεθάνει;», «είναι ένας και τον κυνηγάτε είκοσι;».

Οι αστυνομικοί περιγράφουν στα έγγραφα που διαβίβασαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα το κίνητρο της φονικής συμπλοκής ως εξής:

«Εδράζεται όχι μόνο σε εδαφικές διαφορές (επικυριαρχία στην περιοχή) αλλά και σε προγενέστερα βίαια οπαδικά περιστατικά ανάμεσά τους με σαφές αθλητικό υπόβαθρο και κίνητρο».

Το περιστατικό τρεις μέρες πριν τη μοιραία συμπλοκή στην Καλλιθέα



Χαρακτηριστικό είναι ότι στις καταθέσεις τους, τουλάχιστον δύο από τους κατηγορούμενους, περιέγραψαν περιστατικά βίας από το παρελθόν και μάλιστα το τελευταίο συμβάν είχε γίνει μόλις τρεις ημέρες πριν τη μοιραία συμπλοκή στην Καλλιθέα.

Στην κατάθεσή του ένα από τα 17 άτομα που ταυτοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. ανέφερε:

«Πριν δύο ημέρες και ενώ βρισκόμουν σε καφετέρια με προσέγγισε ένα αυτοκίνητο, βγήκαν από μέσα τρία άτομα που φορούσαν μπλούζες της ομάδας τους και ξεκίνησαν να με χτυπάνε και να με βρίζουν. Ένας από αυτούς με κάρφωσε δύο φορές στο δεξί πόδι με μαχαιράκι. Δεν το κατήγγειλα το περιστατικό και δεν θέλω να κάνω μήνυση γιατί φοβάμαι ότι μπορεί να μου κάνουν χειρότερα».

Άλλος κατηγορούμενος περιέγραψε ότι είχε δεχτεί επίθεση πριν από περίπου πέντε μήνες και μάλιστα κοντά στο σημείο της φονικής συμπλοκής με το 15χρονο θύμα:

«Πριν πέντε με έξι μήνες στην οδό Κρέμου με πλησίασαν πέντε άτομα και μου είπαν: «τι ομάδα είσαι;». Τους απάντησα ότι είμαι.. και μου έριξαν δύο μπουνιές γιατί δεν τους έδινα το κινητό μου. Τότε ένας φίλος μου με βοήθησε χτυπώντας τον έναν από αυτούς. Τα άτομα αυτά ήταν οπαδοί και ένας τους έβγαλε μαχαίρι. Μόλις είδαμε το μαχαίρι τρέξαμε και φύγαμε από το σημείο».

Σήμερα Δευτέρα περνά το κατώφλι του Ανακριτή ο 18χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία του ανήλικου στην Καλλιθέα αλλά και ακόμα έξι άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στη συμπλοκή και βαρύνονται με κακουργηματικές διώξεις.

Πηγή: ieidiseis.gr