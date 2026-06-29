Ολυμπιακός: Πρώτο ραντεβού στον Ρέντη – Ποιοι θα δώσουν το παρών

Αρχίζει σήμερα η προετοιμασία του Ολυμπιακού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Από σήμερα ξεκινούν τα… βάσανα στον Ολυμπιακό, καθώς αρχίζει η καλοκαιρινή προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν. Η πρώτη συγκέντρωση των «ερυθρόλευκων» είναι προγραμματισμένη για το πρωί στον Ρέντη, ενώ υπάρχει και απογευματινό πρόγραμμα.

Τις πρώτες μέρες θα γίνουν οι απαραίτητες μετρήσεις, για να γνωρίζει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπατ την κατάσταση των παικτών του. Ο Βάσκος τεχνικός θα δει ξανά τον Κώστα Φορτούνη στα ερυθρόλευκα, ενώ νέο πρόσωπο θα είναι ο Πάμπλο Μαφέο. Αρκετοί παίκτες, το μέλλον των οποίων στους Πειραιώτες παραμένει αμφίβολο αναμένεται να δώσουν το παρών, ενώ έως την Παρασκευή και την αναχώρηση της ομάδας για την Ολλανδία, θα έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Ο λόγος για τον Νασιμέντο, που αναζητά ομάδα να αγωνιστεί στην Πορτογαλία, τους Αντρέ Λουίς και Κλέιτον για τους οποίους υπάρχει ενδιαφέρον.

Δεν θα βρίσκονται στον Ρέντη οι Ρούμπεν Βέζο και Χεφτέ Μπετανκόρ, που δεν υπολογίζονται, ενώ αντίθετα, το παρών αναμένεται να δώσει ο Ρεμί Καμπελά.