Κάρμο: «Αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου – Θα δώσω τα πάντα για να κατακτήσουμε τους στόχους μας»

Στις πρώτες του δηλώσεις ο Νταβίντ Κάρμο φτάνοντας στην Αθήνα για την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό, τόνισε ότι θα τα δώσει όλα για να βοηθήσει την ομάδα του.

«Είναι η τρίτη φορά που είμαι εδώ. Νιώθω πολύ καλά, αισθάνομαι σαν να έρχομαι στο σπίτι μου. Είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα για να κατακτήσουμε τους στόχους μας και να πάρουμε νίκες με την ομάδα», ανέφερε αρχικά.

«Είναι υποχρέωσή μας στον Ολυμπιακό πάντα να αγωνιζόμαστε για τις νίκες, οπότε και τώρα ξέρουμε ότι πρέπει να κερδίζουμε κάθε μάχη, σε οποιαδήποτε διοργάνωση, για να πετύχουμε τους στόχους μας», συμπλήρωσε.

Ο Ανγκολέζος αμυντικός ευχαρίστησε τον κόσμο των Πειραιωτών για την υποδοχή που του επιφύλαξε, υποσχόμενος ότι θα δώσει τα πάντα για την ομάδα. «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ μαζί σας και θα δώσω τα πάντα για να πανηγυρίσουμε μαζί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή», κατέληξε.

