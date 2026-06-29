Εδώ τα πάμε καλά: Η Ελλάδα πρώτη στην Ευρώπη στις καθυστερήσεις πληρωμών για ενοίκια, δάνεια και λογαριασμούς

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα δεν αποτυπώνεται πλέον μόνο στις αυξήσεις των ενοικίων, στη δυσκολία πρόσβασης στην ιδιοκατοίκηση ή στο αυξημένο κόστος στέγασης.

Αποτυπώνεται με τον πιο σαφή τρόπο στην καθημερινότητα των νοικοκυριών και στην ικανότητά τους να διατηρούν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης.

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το ποσοστό των ατόμων που ζουν σε νοικοκυριά με καθυστερήσεις στην πληρωμή στεγαστικών δανείων, ενοικίων ή λογαριασμών κοινής ωφέλειας αναδεικνύουν μια ιδιαίτερα ανησυχητική πραγματικότητα για τη χώρα μας.

Παρά την οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων ετών, τη βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών και τη σημαντική κινητικότητα που καταγράφεται στην αγορά ακινήτων, ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με σοβαρές δυσκολίες στην κάλυψη ακόμη και βασικών αναγκών στέγασης και διαβίωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το 2025 το 41,8% των πολιτών στην Ελλάδα διαβιεί σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των καθημερινών οικονομικών τους υποχρεώσεων.

Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, με σημαντική απόσταση από τη δεύτερη χώρα της κατάταξης. Την ίδια στιγμή, ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται μόλις στο 9%, γεγονός που αναδεικνύει το μέγεθος της απόκλισης της Ελλάδας από την υπόλοιπη Ευρώπη.

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