Βρετανός ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου influencer: Έβαλε το πτώμα σε βαλίτσα και επικαλέστηκε ως άλλοθι το... Αγγλία - Κροατία

Για τη δολοφονία της 36χρονης influencer από την Κολομβία, Ναταλί Βιγιάλμπα, συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στο Εκουαδόρ ο 46χρονος Μάθιου Άσλεϊ Φόστερ-Σμιθ από τη Βρετανία.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 46χρονος Βρετανός αφού ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την 36χρονη, στη συνέχεια έβαλε το πτώμα της σε μια βαλίτσα και προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του επικαλούμενος ως άλλοθι αγώνα του Μουντιάλ!

Η Βιλάλμπα ζούσε σε ξενοδοχείο συνοικίας της Μπογκοτά όταν δολοφονήθηκε στις 18 Ιουνίου, με τις αρχές να εντοπίζουν το σώμα της μέρες αργότερα σε μια βαλίτσα.

Ο Φόστερ-Σμιθ ο οποίος στο παρελθόν είχε καταδικαστεί δύο φορές για παρενόχληση γυναικών ςτη Βρετανία, φέρεται να καταγράφηκε από κάμερες στο ίδιο κτίριο να μεταφέρει σεντόνια σε ένα πλυσταριό τις ημέρες μετά τον θάνατο της 36χρονης.

Την γυναίκα από την Κολομβία βρήκαν νεκρή οι καθαριστές του κτηρίου όταν μπήκαν στο διαμέρισμα στις 21 Ιουνίου καθώς είχε λήξει η κράτησή της.

Ο Φόστερ-Σμιθ εντωμεταξύ είχε περάσει τα σύνορα προς το Εκουαδόρ όπου εντοπίστηκε. Στους αστυνομικούς που τον ανέκριναν υποστήριξε ότι την ημέρα του εγκλήματος «παρακολουθούσα τον αγώνα Αγγλία εναντίον Κροατίας σε μια μεγάλη οθόνη σε ένα ιρλανδικό μπαρ, οπότε δεν ήμουν εγώ. Μετά τον αγώνα πήγα στο εμπορικό κέντρο, έκανα βόλτες, αγόρασα ένα παγωτό και επέστρεψα αργότερα για τους επόμενους αγώνες».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε επίσης ότι είχε λάβει «απειλές θανάτου» από ντόπιους γκάνγκστερ για ένα χρέος - και ετοιμαζόταν να πετάξει από το Κίτο πίσω στο Λονδίνο όταν η αστυνομία τον συνέλαβε στο αεροδρόμιο.

#Judicial Presunto feminicida de la cucuteña Natalia Villalba ya está en Bogotá. El extranjero fue puesto a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Videos: Cortesía pic.twitter.com/smUCsuufG4 — Diario La Opinión (@laopinion_col) June 28, 2026

Σε βάρος του είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Ιντερπόλ με τις αρχές της Κολομβίας να τον κατηγορούν ότι δολοφόνησε τη Βιγιάλμπα και προσπάθησε να κρύψει τα στοιχεία πριν φύγει από το σημείο.

Όπως αναφέρουν βρετανικά μέσα ενημέρωσης ο Φόστερ-Σμιθ είχε αποφυλακιστεί τους προηγούμενους μήνες αφού είχε εκτίσει περισσότερα από δύο χρόνια φυλάκισης για παρενόχληση στο Ντόρσετ ενώ το 2020 είχε εκτίσει άλλους 18 μήνες για παρενόχληση πρώην συντρόφου της και revenge porn.

Πηγή: protothema.gr