Νέντοβιτς: «Ο σούπερ σταρ Ζέλικο επέστρεψε, ελπίζω ο Παναθηναϊκός να πάρει πάλι την Ευρωλίγκα» (vid)

Αναλυτικά όσα είπε ο Νέντοβιτς στο Eurohoops:
Για τα όσα συνέβησαν στη Μονακό το τελευταίο διάστημα: «Όχι μόνο οι τελευταίοι μήνες, όλη η χρονιά ήταν τρελή κα πολύ ενδιαφέρουσα. Θα χρειαζόμουν μερικές μέρες για να πω όλη την ιστορία, αλλά ήταν σίγουρα ενδιαφέρουσα».
Για το μέλλον του: «Δεν ξέρω. Ακόμα δεν ξέρω. Είναι νωρίς το καλοκαίρι. Έχω συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα για την επόμενη σεζόν, αλλά θα δούμε. Θα μάθουμε πολλά περισσότερα τις επόμενες εβδομάδες».
Για την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό: «Φανταστικό. Ο σούπερ σταρ επέστρεψε και ελπίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να κερδίσει ξανά την Ευρωλίγκα. Ο Ζέλικο είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για αυτό».
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🗣️ ❞𝝤 𝝨𝝤𝝪𝝥𝝚𝝦 𝝨𝝩𝝖𝝦 𝝚𝝥𝝚𝝨𝝩𝝦𝝚𝝭𝝚❞ 🇷🇸☘️ Ο Νεμάνια Νέντοβιτς στο Eurohoops από τη Σύρο για την επιστροφή Ζοτς στον Παναθηναϊκό, την τρελή σεζόν με τη Μονακό και το μέλλον του!♬ πρωτότυπος ήχος - eurohoops_greece