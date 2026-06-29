Με Τσιτσιπά το πρόγραμμα της πρώτης μέρας του Wimbledon

To περίφημο All England Club ανοίγει σήμερα τις πύλες του για το μεγαλύτερο τενιστικό ραντεβού του πλανήτη! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ.

Το Wimbledon ξεκινάει σήμερα στις 13.00 και, όπως πάντα, υπόσχεται μεγάλες συγκινήσεις και σπουδαίο τένις από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο!

Μεταξύ αυτών, βέβαια, είναι η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που ψάχνουν στο Λονδίνο την «αναγέννηση»!

Για τον 27χρονο τενίστα, βέβαια, δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, καθώς αν καταφέρει σήμερα (περίπου στις 15.30-16.00) να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ούγκο Γκαστόν (Νο.118), τότε λογικά θα πέσει πάνω στον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο 39χρονος Σέρβος, αν και έχει πτωτική πορεία στο ranking, είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου και μάλλον αυτό το τουρνουά είναι η καλύτερη ευκαιρία του.

Ο Γιάνικ Σίνερ, βέβαια, ταξίδεψε στο Λονδίνο για να υπερασπιστεί τον τίτλο του και θα κάνει ό,τι μπορεί για να ξεχάσει την οδυνηρή ήττα του στον δεύτερο γύρο του Roland Garros. Η ζέστη, άλλωστε, έχει υποχωρήσει στη Μεγάλη Βρετανία, και αυτό σίγουρα ανακουφίζει τον 24χρονο Ιταλό που φαίνεται να ταλαιπωρείται ιδιαίτερα στις υψηλές θερμοκρασίες...

Μέσα στα φαβορί, φυσικά, είναι και ο νικητής του Παρισιού Σάσα Ζβέρεφ, αν και ποτέ δεν έχει καταφέρει να πάει όσο μακριά θα ήθελε στο Λονδίνο. Βάσει κλήρωσης, μάλιστα, ενδέχεται να πέσει στα προημιτελικά πάνω στον Τέιλορ Φριτζ, τον κακό του δαίμονα σε όλες τις επιφάνειες!

Από εκεί πέρα, το γρασίδι πάντα κρύβει εκπλήξεις και πολλά μπορούν να συμβούν...

Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες, όπου Αρίνα Σαμπαλένκα και Έλενα Ριμπάκινα θα δώσουν μάχη και για το Νο.1 του κόσμου. Η 28χρονη Λευκορωσίδα κυνηγάει τον πρώτο τίτλο της στο Wimbledon, ενώ η 27χρονη Καζάκα... ξέρει τον δρόμο, καθώς είχε φύγει από το Λονδίνο με το τρόπαιο το 2022!

Ξέρει τον δρόμο και η Ίγκα Σβιόντεκ, που υπερασπίζεται τον τίτλο στο Λονδίνο και ελπίζει να αρχίσει από εκεί την αντεπίθεσή της, καθώς η φετινή σεζόν δεν είναι και η καλύτερή της.

Από το πρόγραμμα της πρώτης μέρες, πέρα από τις πρεμιέρες των Σίνερ, Τζόκοβιτς, Σαμπαλένκα, Γκοφ, Πεγκούλα, Αντρέεβα, ξεχωρίζουν τα ματς Τσίλιτς-Μεντβέντεφ, Ρουντ-Χούρκατς και Μπαουτίστα-Φονσέκα.

Η Σάκκαρη κάνει πρεμιέρα την Τρίτη (30/6) και θα βρει απέναντί της την Κλάρα Τάουσον, Νο.25 στην παγκόσμια κατάταξη.

Το πρόγραμμα στα μεγάλα courts:

Centre Court – 15:30

Γιανίκ Σίνερ (ΙΤΑ) – Μίομιρ Κετσμάνοβιτς (ΣΕΡ)

Αρίνα Σαμπαλένκα – Τεοντόρα Κόστοβιτς (ΣΕΡ)

Γιμπίνγκ Γου (ΚΙΝ) – Νόβακ Τζόκοβιτς (ΣΕΡ)

Court Νο.1 – 15:00

Αντόνια Ρούζιτς (ΚΡΟ) – Έμμα Ραντουκάνου (Μ. Βρετανία)

Μάριν Τσίλιτς (ΚΡΟ) – Ντανίλ Μεντβέντεφ

Μάγκντα Λινέτ (ΠΟΛ) – Μίρα Αντρέεβα

Court Νο.2 – 13:00

Τζέσικα Πεγκούλα (ΗΠΑ) – Ντάρια Βιντομάνοβα (ΤΣΕ)

Μάικλ Ζενγκ (ΗΠΑ) – Κάμερον Νόρι (Μ. Βρετανία)

Φίλιξ Οζέ-Αλιασίμ (ΚΑΝ) – Αλεξάντρ Σεφτσένκο (ΚΑΖ)

Όχι πριν από τις 18:30: Ταμάρα Κόρπατς (ΓΕΡ) – Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ)

Court Νο.3 – 13:00

Ραφαέλ Χόδαρ (ΙΣΠ) – Φίλιξ Γκιλ (Μ. Βρετανία)

Κάσπερ Ρουντ (ΝΟΡ) – Χούμπερτ Χούρκατς (ΠΟΛ)

Όχι πριν από τις 16:30: Έλσα Ζακεμό (ΓΑΛ) – Ναόμι Οσάκα (ΙΑΠ)

Έλσα Ζακεμό (ΓΑΛ) – Ναόμι Οσάκα (ΙΑΠ) Όχι πριν από τις 18:30: Μπαρμπόρα Κρεϊτσίκοβα (ΤΣΕ) – Χάνα Κλούγκμαν (Μ. Βρετανία)

Court 12 – 13:00

Μανάτσαγια Σαουάνγκαεβ (ΤΑΪ) – Μάγια Χβαλίνσκα (ΠΟΛ)

Αρτούρ Ριντερκνές (ΓΑΛ) – Όλιβερ Τάρβετ (Μ. Βρετανία)

Καρολίνα Μούχοβα (ΤΣΕ) – Αναστασία Ζαχάροβα

Μπράντον Νακασίμα (ΗΠΑ) – Τζακ Πίνινγκτον Τζόουνς (Μ. Βρετανία)

Court 18 – 13:00

Μπελίντα Μπέντσιτς (ΕΛΒ) – Μίκα Στογιαβλίεβιτς (Μ. Βρετανία)

Αλεξάντρ Μιλέρ (ΓΑΛ) – Τόμι Πολ (ΗΠΑ)

Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ (ΙΣΠ) – Ζοάο Φονσέκα (ΒΡΑ)

Λέιλα Φερνάντες (ΚΑΝ) – Τζάνις Τζεν (ΗΠΑ)

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.