Παναιτωλικός: ΑΜΚ ύψους 1,38 εκατ. ευρώ από τον Κωστούλα

Ο Φώτης Κωστούλα προχώρησε σε διπλή κεφαλαιακή παρέμβαση για την εξυγίανση των οικονομικών μεγεθών του Παναιτωλικού.

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,38 εκατ. ευρώ προχώρησε ο Φώτης Κωστούλας στον Παναιτωλικό. Συγκεκριμένα, έγινε διπλή κεφαλαιακή παρέμβαση για την εξυγίανση της ΠΑΕ, με την έγκριση δύο διαδοχικών κινήσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Αρχικά η ΠΑΕ αύξησε το κεφάλαιό της βάζοντας νέα μετρητά και μετά το μείωσε λογιστικά για να σβήσει παλιές ζημιές. Στη Γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΠΑΕ κατά 1.380.000 ευρώ με έκδοση 115.000 νέων ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 12 ευρώ εκάστης.

Η αύξηση καλύφθηκε εξολοκλήρου με καταβολή νέων μετρητών από μεριάς μεγαλομετόχου στα ταμεία της εταιρείας ενώ στη συνέχεια εγκρίθηκε η ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 1.553.250 ευρώ, με αποκλειστικό σκοπό τον συμψηφισμό συσσωρευμένων ζημιών από προηγούμενες χρήσεις. Η μείωση αυτή πραγματοποιήθηκε με περιορισμό της ονομαστικής αξίας του συνόλου των μετοχών από τα 12 ευρώ στα 7 ευρώ ανά μετοχή, χωρίς να μεταβληθεί ο αριθμός τους.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο της ΠΑΕ Παναιτωλικός ανέρχεται σε 2.174.550 ευρώ, διαιρούμενο σε 310.650 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 7 ευρώ η κάθε μία.