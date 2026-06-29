Κριμίλη στο SDNA: «Πολύ εύκολη η απόφαση να μείνω στον Παναθηναϊκό»

Η Ιωάννα Κριμίλη σε δηλώσεις στο SDNA αναφέρθηκε στην παραμονή της στον Παναθηναϊκό τονίζοντας πως ήταν μία πολύ εύκολη απόφαση.

Η Ιωάννα Κριμίλη συμμετείχε στο Stoiximan AegeanBall Festival και μιλώντας στο SDNA τόνισε πως θα ήθελε να συνεχίσει να είναι μέρος του event και τα επόμενα χρόνια.

Η «πράσινη» παίκτρια στάθηκε ακόμα στην σεζόν με τον Παναθηναϊκό αλλά και στην «πολύ εύκολη απόφαση», όπως την χαρακτήρισε, να συνεχίσει να αγωνίζεται με το «τριφύλλι».

Τέλος, μίλησε για την Εθνική ενόψει των προκριματικών και τόνισε πως όλες οι αθλήτριες έχουν στο μυαλό τους την πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για το event: «Είναι τρομερή η Σύρος. Πραγματικά, είναι άλλο να το ζεις αυτό το συναίσθημα και άλλο να στο περιγράφουν. Ευχαριστούμε πολύ την διοργάνωση, πολύ τιμητικό που βρίσκομαι εδώ. Η ενέργεια είναι καταπληκτική, όπως και το κλίμα.

Φυσικά, θα ήθελα να έρθω και τα επόμενα χρόνια. Έχει γίνει ένας θεσμός πλέον. Ανυπομονούμε για αυτό το event, για να μαζευτούμε στην Σύρο. Θα ήθελα και εγώ να είμαι μέρος αυτής της διοργάνωσης κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι».

Για τη φετινή σεζόν του Παναθηναϊκού και τον τρόπο που ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα: «Σίγουρα κάποια πράγματα δεν είναι στο χέρι μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σαν ομάδα είχαμε μία πολύ καλή σεζόν, ειδικά στην Ευρώπη. Παίξαμε με πολύ καλές ομάδες, πήραμε πολλές εμπειρίες. Το ελληνικό πρωτάθλημα έχει αρχίσει να ανεβαίνει και νομίζω του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτερο».

Για τους στόχους για τη νέα σεζόν: «Ο Παναθηναϊκός πάντα στοχεύει ψηλά. Ο στόχος μας είναι πάντα η πρωτιά. Οι ομάδες έχουν ανέβει, θα είναι πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να παίζουμε ωραίο μπάσκετ και να δίνουμε χαρά στους φιλάθλους μας».

Για την παραμονή της στον Παναθηναϊκό: «Ήταν πολύ εύκολο να παραμείνω στον Παναθηναϊκό. Οι συμπαίκτριές μου, η διοίκηση και η κόουτς Σελέν έκαναν την απόφαση πολύ εύκολη. Δεν το σκέφτηκα καθόλου. Ήταν πολύ εύκολο το ναι για εμένα και ανυπομονώ για την επόμενη σεζόν».

Για την Εθνική ενόψει των προκριματικών: «Σιγά σιγά χτίζουμε κάτι πολύ καλό. Έχουμε ένα πολύ ωραίο σύνολο από έμπειρες κοπέλες και τώρα και πιο νέες. Νομίζω ότι προετοιμαστήκαμε για τα φιλικά που παίξαμε και σιγά σιγά τον Νοέμβριο και τον Μάρτιο που είναι τα παράθυρα θα προετοιμαστούμε για να είμαστε έτοιμες για να περάσουμε στο Ευρωμπάσκετ».

Για τον στόχο στο Ευρωμπάσκετ (αν έρθει η πρόκριση): «Να πάμε όσο πιο μακριά μπορούμε, Να κοιτάμε κάθε παιχνίδι και να έχουμε μία πολύ σωστή εικόνα και αμυντικά και επιθετικά. Αλλά ο στόχος ο πρώτος είναι να περάσουμε στο Ευρωμπάσκετ εννοείται».