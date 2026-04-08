Κάτρης στα παιδιά των Ακαδημιών: «Ο Παναθηναϊκός μας αγαπάει πρώτα σαν ανθρώπους και μετά σαν παίκτες» (vids)

Ο Γιώργος Κάτρης μίλησε στα παιδιά των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού, δίνοντάς τους πολύτιμες συμβουλές για την καριέρα τους και τα όσα πρέπει να προσέχουν.

Ο νεαρός στόπερ επέστρεψε φέτος στην ομάδα μετά τον δανεισμό του στον Λεβαδειακό, έκανε ντεμπούτο απέναντι στην Ρόμα και καθιερώθηκε πολύ γρήγορα στο αρχικό σχήμα του «Τριφυλλιού», αποτελώντας ένα εξαιρετικό παράδειγμα για όλα τα παιδιά των Ακαδημιών.

Σήμερα λοιπόν μίλησε στους μικρότερους συναθλητές του, δίνοντάς τους πολύτιμα μαθήματα για την καριέρα τους και εξηγώντας τους την σημασία που έχει η σκληρή δουλειά αλλά και η εμπιστοσύνη στους προπονητές και τους ανθρώπους του συλλόγου που βρίσκονται δίπλα τους.

Αποσπάσματα από τα όσα ανέφερε στα παιδιά:

«Όπου μπορείτε να βοηθάτε τον εαυτό σας. Να πηγαίνετε στο γυμναστήριο πριν και μετά την προπόνηση. Να μιλάτε με τους προπονητές σας, να κάθεστε έξτρα στο γήπεδο να δουλέψετε κάποια πράγματα. Ο μόνος δρόμος είναι η δουλειά και η νοοτροπία σας εννοείται. Δεν χρειάζεται να έχουμε ψηλά την μύτη. Μπορεί να αγωνιζόμαστε στον Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχουμε πετύχει κάτι ακόμα. Κι εγώ που είμαι στην πρώτη ομάδα, δεν έχω κάνει κάτι, τώρα ξεκίνησα να παίζω. Πρέπει πάντα να είσαι ταπεινός για να φτάσεις εκεί που ονειρεύεσαι. Ο καθένας έχει το δικό του μονοπάτι, αλλά για όλους υπάρχει μια πορεία εάν υπάρχει θέληση για δουλειά.

Να ξέρετε πάντα οι κακές στιγμές μπορεί να είναι περισσότερες από τις καλές, αλλά δεν χρειάζεται να απογοητεύεστε ποτέ. Πάντα όποιος δουλεύει, στο τέλος ανταμείβεται. Να κοιτάτε να δουλεύετε κάθε μέρα στην προπόνηση. Να ακούτε τους προπονητές σας, τους ανθρώπους γύρω σας, γιατί έχουν πολλά να σας δώσουν. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού μας στηρίζει και μας αγαπάει όλους πρώτα σαν ανθρώπους και μετά σαν ποδοσφαιριστές».

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