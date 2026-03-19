Στο δοκάρι της ΑΕΚ η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σέσλαρ! (vid)

Η Τσέλιε έφτασε πολύ κοντά στο 0-2 κόντρα στην ΑΕΚ, με την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σέσλαρ να σταματά στο αριστερό δοκάρι των γηπεδούχων.