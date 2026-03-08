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«Θύματα» έκπληξης Φούλαμ και Σάντερλαντ, εύκολα η Λιντς (vids)

Ποδόσφαιρο
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Η Σαουθάμπτον της Championship και η Πορτ Βέιλ που συμμετέχει στη League 1 «σόκαραν» την ομάδα του Μάρκο Σίλβα και τις «μαύρες γάτες», ενώ ο Ντάνι Φάρκε «πλήγωσε» την... αγαπημένη του Νόριτς για τη φάση των «16» στο FA Cup.

Μια ακόμη μεγάλη έκπληξη στο κύπελλο Αγγλίας, καθώς η Πορτ Βέιλ, ομάδα της τρίτης κατηγορίας, νίκησε εντός έδρας την Σάντερλαντ με 1-0 και πήρε την ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης! Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Βάιν στο 28'. 

Νωρίτερα, η Σαουθάμπτον κόντρα στα προγνωστικά, επικράτησε με 1-0 της Φούλαμ στο «Craven Cottage» του Λονδίνου και την απέκλεισε, πανηγυρίζοντας και εκείνη μια σπουδαία πρόκριση στην οκτάδα! Το «εισιτήριο» έδωσε ο Στιούαρτ με γκολ στο 90ό λεπτό!

Τέλος, η Λιντς «καθάρισε» από νωρίς τη Νόριτς, καθώς σκόραρε στο 32' με τον Λόνγκσταφ και στο 43' με τον Γκούντμουντσον (σ.σ. έδωσε και την ασίστ στο 1-0) για το 2-0 του ημιχρόνου, ενώ ο Πιρό ήταν αυτός που υπέγραψε το τελικό 3-0 στο 85' στο «Elland Road».

Τα αποτελέσματα στους «16» στο FA Cup και το τελευταίο ζευγάρι:

Γουλβς - Λίβερπουλ                 1-3

Μάνσφιλντ - Άρσεναλ               1-2

Ρέξαμ - Τσέλσι               2-4 παρ. (κ.α. 2-2)

Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι    1-3

Φούλαμ - Σαουθάμπτον            0-1

Πορτ Βέιλ - Σάντερλαντ             1-0

Λιντς - Νόριτς                            3-0

Γουέστ Χαμ - Μπρέντφορντ   9/3, 21:30 

Δείτε τα στιγμιότυπα των αγώνων: 

«Θύματα» έκπληξης Φούλαμ και Σάντερλαντ, εύκολα η Λιντς (vids)