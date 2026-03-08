«Θύματα» έκπληξης Φούλαμ και Σάντερλαντ, εύκολα η Λιντς (vids)

Η Σαουθάμπτον της Championship και η Πορτ Βέιλ που συμμετέχει στη League 1 «σόκαραν» την ομάδα του Μάρκο Σίλβα και τις «μαύρες γάτες», ενώ ο Ντάνι Φάρκε «πλήγωσε» την... αγαπημένη του Νόριτς για τη φάση των «16» στο FA Cup.

Μια ακόμη μεγάλη έκπληξη στο κύπελλο Αγγλίας, καθώς η Πορτ Βέιλ, ομάδα της τρίτης κατηγορίας, νίκησε εντός έδρας την Σάντερλαντ με 1-0 και πήρε την ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης! Το μοναδικό γκολ πέτυχε ο Βάιν στο 28'.

Νωρίτερα, η Σαουθάμπτον κόντρα στα προγνωστικά, επικράτησε με 1-0 της Φούλαμ στο «Craven Cottage» του Λονδίνου και την απέκλεισε, πανηγυρίζοντας και εκείνη μια σπουδαία πρόκριση στην οκτάδα! Το «εισιτήριο» έδωσε ο Στιούαρτ με γκολ στο 90ό λεπτό!

Τέλος, η Λιντς «καθάρισε» από νωρίς τη Νόριτς, καθώς σκόραρε στο 32' με τον Λόνγκσταφ και στο 43' με τον Γκούντμουντσον (σ.σ. έδωσε και την ασίστ στο 1-0) για το 2-0 του ημιχρόνου, ενώ ο Πιρό ήταν αυτός που υπέγραψε το τελικό 3-0 στο 85' στο «Elland Road».

Τα αποτελέσματα στους «16» στο FA Cup και το τελευταίο ζευγάρι:

Γουλβς - Λίβερπουλ 1-3

Μάνσφιλντ - Άρσεναλ 1-2

Ρέξαμ - Τσέλσι 2-4 παρ. (κ.α. 2-2)

Νιούκαστλ - Μάντσεστερ Σίτι 1-3

Φούλαμ - Σαουθάμπτον 0-1

Πορτ Βέιλ - Σάντερλαντ 1-0

Λιντς - Νόριτς 3-0

Γουέστ Χαμ - Μπρέντφορντ 9/3, 21:30

Δείτε τα στιγμιότυπα των αγώνων: