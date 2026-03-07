Οι «Καρακάξες» δεν μπόρεσαν να κόψουν την Σίτι όταν εκείνη πήρε φόρα, αν και για 45 λεπτά έδειξαν να μπορούν να «χτυπήσουν» το σύνολο του Πεπ Γκουαρντιόλα.
Ο αγώνας
Η Νιούκαστλ χρειάστηκε μόλις δεκαοκτώ λεπτά για να βρει το γκολ που την έβαλε μπροστά στο σκορ, αφού ο Μπαρνς πήρε την πάσα από τον Τονάλι και από πλάγια θέση εντός της μεγάλης περιοχής έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Τράφορντ για το 1-0.
Η Μάντσεστερ Σίτι ωστόσο δεν έμεινε άπραγη μετά το γκολ που δέχτηκε και ανέβασε ρυθμό για να φτάσει στο 39', όπου ο Ντοκού σέρβιρε στον Σαβίνιο και εκείνος εξ επαφής ισοφάρισε για την ομάδα του πριν το ημίχρονο.
Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Σίτι μπήκε δυναμικά και στο 47' ο Μαρμους έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ κάνοντας το 1-2.
Στο 65' ο ίδιος παίκτης βρήκε ξανά δίχτυα και έκανε το 1-3, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ, δίνοντας στους Πολίτες την πρόκριση στον επόμενο γύρο.