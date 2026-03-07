Για ένα ημίχρονο κατάφερε η Νιούκαστλ να αντισταθεί στην Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έβγαλε αντίδραση και πήρε την πρόκριση με 1-3 για την επόμενη φάση του FA Cup.

Οι «Καρακάξες» δεν μπόρεσαν να κόψουν την Σίτι όταν εκείνη πήρε φόρα, αν και για 45 λεπτά έδειξαν να μπορούν να «χτυπήσουν» το σύνολο του Πεπ Γκουαρντιόλα.

Ο αγώνας

Η Νιούκαστλ χρειάστηκε μόλις δεκαοκτώ λεπτά για να βρει το γκολ που την έβαλε μπροστά στο σκορ, αφού ο Μπαρνς πήρε την πάσα από τον Τονάλι και από πλάγια θέση εντός της μεγάλης περιοχής έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Τράφορντ για το 1-0.

Η Μάντσεστερ Σίτι ωστόσο δεν έμεινε άπραγη μετά το γκολ που δέχτηκε και ανέβασε ρυθμό για να φτάσει στο 39', όπου ο Ντοκού σέρβιρε στον Σαβίνιο και εκείνος εξ επαφής ισοφάρισε για την ομάδα του πριν το ημίχρονο.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Σίτι μπήκε δυναμικά και στο 47' ο Μαρμους έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ κάνοντας το 1-2.

Στο 65' ο ίδιος παίκτης βρήκε ξανά δίχτυα και έκανε το 1-3, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ, δίνοντας στους Πολίτες την πρόκριση στον επόμενο γύρο.