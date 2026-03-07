Η Τσέλσι λίγο έλειψε να υποστεί έναν αποκλεισμό - κάζο από την αξιόμαχη Ρέξαμ, όμως στο τέλος και μετά από παράταση κατάφερε να πάρει την πρόκριση (2-4) για την επόμενη φάση του Κυπέλλου Αγγλίας.

Οι Λονδρέζοι δεν μπήκαν εξ αρχής καλά στον αγώνα και παραλίγο να πληρώσουν την «υπεροψία» τους , αλλά ο Γκαρνάτσο δεν άφησε την ομάδα του να βιώσει τον αποκλεισμό και έγινε ο ήρωας της βραδιάς, σε ένα παιχνίδι που η Ρέξαμ κοίταξε στα μάτια την Τσέλσι.

Ο αγώνας

Η Ρέξαμ πήρε κεφάλι στο σκορ από νωρίς, αφού στο 18' ο Σμιθ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ωστόσο ο Οκονκβό με αυτογκόλ στο 40' έδωσε στην Τσέλσι την ισοφάριση και την καλύτερη δυνατή ψυχολογία πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο οι Λονδρέζοι ανέβασαν ψηλά τις γραμμές τους ώστε να βρουν το γκολ της ανατροπής, όμως η Ρέξαμ ήταν αυτή που πήρε ξανά τα ηνία, όταν στο Ντόιλ στο 79' έκανε το 2-1. Κάτι που δεν κράτησε αρκετά αφού ο Ατσεαμπόνγκ στο 82' βρήκε τον τρόπο να στείλει την μπάλα στο πλεκτό και να ισοφαρίσει ξανά για τους «Μπλε».

Ο αγώνας πήγε στην παράταση, όπου εκεί η Ρέξαμ έπαιζε με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Ντόμοσον.

Η Τσέλσι εκεί, αποφάσισε να σοβαρευτεί και να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα, μεταφέροντας ακόμη πιο ψηλά το pressing της.

Κάτι που απέδωσε καρπούς αφού ο Γκαρνάτσο έβαλε το γκολ λύτρωσης στο 96', για να έρθει στο τελευταίο λεπτό του αγώνα (124') και ο Πέδρο να βάλει το τέταρτο γκολ, με την ομάδα του Ροσενιόρ να παίρνει την πρόκριση στον έκτο γύρο του FA Cup.