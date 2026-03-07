Η Άρσεναλ κατάφερε να περάσει το εμπόδιο της Μάνσφιλντ, νικώντας εκτός έδρας με 2-1 και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας.

Οι «Κανονιέρηδες» δεν εντυπωσίασαν με την απόδοσή τους, όμως πέτυχαν τον βασικό στόχο τους, συνεχίζοντας την πορεία τους στη διοργάνωση.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα ο ρυθμός ήταν αρκετά υψηλός, με την Άρσεναλ να έχει τις περισσότερες ευκαιρίες, ενώ και η Μάνσφιλντ πάλεψε να απειλήσει όταν βρήκε χώρους.

Μετά από χαμένη μεγάλη ευκαιρία του Ντάουμαν και δοκάρι του Μαντουέκε, η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα μπόρεσε τελικά να ανοίξει το σκορ στο 41ο λεπτό, όταν ο Μαντουέκε βρήκε δίχτυα, βάζοντας παράλληλα το 100ό γκολ της Άρσεναλ στη φετινή σεζόν.

Η Μάνσφιλντ μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο και στο 50’ έφερε το παιχνίδι στα ίσα με τον Έβανς. Η ισοφάριση έφερε άγχος στος Λονδρέζους, όμως στο 66’ ο Έζε έβαλε ένα εντυπωσιακό γκολ με δυνατό σουτ, βάζοντας την Άρσεναλ σε θέση οδηγού.

Έκτοτε οι «Κανονιέρηδες» είχαν ευκαιρίες για να «κλειδώσουν» τη νίκη, με τους Σάκα και Ζεσούς να φτάνουν στο τρίτο γκολ, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το τέλος και η Άρσεναλ πήρε την πρόκριση.

Η ομάδα του Αρτέτα στρέφει την προσοχή της στο επόμενο μεγάλο ευρωπαϊκό της παιχνίδι, όπου θα παίξει με τη Λεβερκούζεν στη φάση των «16» του Champions League.