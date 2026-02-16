Η Νάπολι ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με ΜακΤόμινεϊ για την ανανέωση του συμβολαίου του

Οι «Παρτενοπέι» θέλουν να δέσουν με νέο συμβόλαιο τον Σκωτσέζο χαφ που αποτελεί το σημείο αναφοράς της μεσαίας γραμμής.

Ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ σε μια διετία με την φανέλα της Νάπολι έχει καταγράψει 70 συμμετοχές, μετρώντας 23 γκολ και 10 ασίστ, με τον 29χρονο χαφ να αποτελεί τον ηγέτης της μεσαίας γραμμής των Ιταλών.

Σύμφωνα, μάλιστα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, η διοίκηση της Νάπολι έχει ξεκινήσει επαφές με την πλευρά του Σκωτσέζου μέσου προκειμένου να επεκτείνουν την συνεργασίας τους μέχρι το 2030.

Η τρέχουσα συμφωνία του ΜακΤόμινεϊ με τη Νάπολι ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028 και οι «Παρτενοπέι», θέλουν να το επεκτείνουν για ακόμη δύο χρόνια.