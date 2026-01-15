Παναθηναϊκός: Θεραπεία κι ατομικό ο Τζούρισιτς

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς έκανε θεραπεία κι ατομικό στην σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού, ενώ θεραπεία έκανε και ο Σίριλ Ντέσερς.

Οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις προπονήσεις μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου, με όσους έπαιξαν βασικοί κόντρα στον Άρη να κάνουν αποθεραπεία.

Το πρόγραμμα των υπολοίπων περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, με τον Τζούρισιτς να κάνει ατομικό και θεραπεία και τον Ντέσερς θεραπεία.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Μεσημεριανή προπόνηση περιελάμβανε το πρόγραμμα για τους Πράσινους την επομένη της πρόκρισης στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Όσοι βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα του αγώνα με τον Άρη, ακολούθησαν αποθεραπεία. Οι υπόλοιποι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο. Θεραπεία και ατομικό έκανε ο Τζούριτσιτς, ενώ πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησε ο Ντέσερς».