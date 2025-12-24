Χαμόγελα στη Μίλαν: Επιστροφή στις προπονήσεις για τον Ράφα Λεάο

Ο Μασιμιαλιάνο Αλέγκρι μπορεί να χαμογελάει και πάλι έπειτα από αρκετό καιρό, αφού ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και δεν αποκλείεται nα επιστρέψει στην αναμέτρηση απέναντι στη Βερόνα.

Χαμόγελα επικρατούν και πάλι στις τάξεις των “ροσονέρι”, έπειτα από την ήττα από τη Νάπολι του Αντόνιο Κόντε για τον ημιτελικό του ιταλικού Super Cup (2-0) και αφορούν την επιστροφή του Ράφα Λεάο στις προπονήσεις της ομάδας έπειτα από τον μυϊκό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε από το παιχνίδι απέναντι στην Τορίνο..

Μάλιστα δεν αποκλείεται να τον δούμε να αγωνίζεται και την Κυριακάτικη αναμέτρηση απέναντι στη Βερόνα. Oι “ροσονέρι”, προπονήθηκαν κανονικά σήμερα στο «Milanello» και ο Πορτογάλος έβγαλε το πρόγραμμα της ομάδας και υπολογίζεται κανονικά για το τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του για το 2025.

Οι “ροσονέρι” θέλουν να αποχαιρετήσουν το 2025 με θετικό αποτέλεσμα, έπειτα και από την ισοπαλία απέναντι στη Σασουόλο και το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 28/12, 13:30.

Τα νέα δεν είναι το ίδιο ευχάριστα για τον Ματέο Γκάμπια, που τραυματίστηκε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Σασουόλο και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.