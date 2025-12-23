Ένα γκολ ήταν αρκετό για να σώσει στην Φούλαμ τη νίκη (1-0) εναντίον της Νότιγχαμ Φόρεστ για την 17η αγωνιστική της Premier League.

Η Φούλαμ κατάφερε να πάρει τους βαθμούς της νίκης στον αγώνα με την Νότιγχαμ Φόρεστ, με μόλις ένα γκολ να κρίνει την μεταξύ τους μονομαχία.

Οι «Cottagers» ήταν εκείνοι που μπήκαν στον αγώνα έχοντας από το ξεκίνημα την κατοχή της μπάλας και την πρωτοβουλία στην επίθεση, όμως η Νότιγχαμ είχε θωρακίσει καλά την άμυνα της.

Ωστόσο ό,τι δεν βρήκε από τα αλλεπάλληλα σουτ η Φούλαμ, το βρήκε από ένα κερδισμένο πέναλτι στο 45+5'.

Ο Ραούλ Χιμένεζ, πήρε την μπάλα, την έστησε στην λευκή βούλα και νίκησε τον Τζον για το 1-0 σε ένα καθοριστικό σημείο.

Στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο η Νότιγχαμ έψαξε να βρει το γκολ σε στιγμές που η Φούλαμ έδειχνε κουρασμένη, ωστόσο η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα του Λένο σε καμία προσπάθεια των Reds.

Με το σφύριγμα της λήξης, η Φούλαμ άφησε την Φόρεστ στους 18 βαθμούς και μόλις μία θέση πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού.