ΠΑΟΚ: «Κατοστάρης» ο Ντεσπόντοφ

Μία μαγική βραδιά για τον ΠΑΟΚ, μία «ξεχωριστή» μέρα για τον Βούλγαρο εξτρέμ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έγινε «κατοστάρης» με τη συμμετοχή του στο ντέρμπι Δικεφάλων.
Στους πρώτους 100 αγώνες του ο Ντεσπόντοφ με την «ασπρόμαυρη» φανέλα, έχει... προλάβει να σκοράρει 23 φορές, ενώ έχει μοιράσει και 25 ασίστ.
𝑲𝑰𝑹𝑰𝑳 𝑫𝑬𝑺𝑷𝑶𝑫𝑶𝑽 1️⃣0️⃣0️⃣
Τις 100 συμμετοχές με την φανέλα του ΠΑΟΚ έφτασε ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ σε όλες τις διοργανώσεις.
Σε αυτούς τους 100 αγώνες έχει σκοράρει 23 φορές ⚽️, ενώ έχει μοιράσει και 25 ασίστ 🅰️