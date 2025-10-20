ΠΑΟΚ: «Κατοστάρης» ο Ντεσπόντοφ

Τις 100 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις έφτασε χθες (19/10) ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ.

Μία μαγική βραδιά για τον ΠΑΟΚ, μία «ξεχωριστή» μέρα για τον Βούλγαρο εξτρέμ της ομάδας της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έγινε «κατοστάρης» με τη συμμετοχή του στο ντέρμπι Δικεφάλων.

Στους πρώτους 100 αγώνες του ο Ντεσπόντοφ με την «ασπρόμαυρη» φανέλα, έχει... προλάβει να σκοράρει 23 φορές, ενώ έχει μοιράσει και 25 ασίστ.