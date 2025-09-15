MENU
Η παρακάμερα από την «πεντάρα» του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανσερραϊκό (vid)

Ποδόσφαιρο
Ο Ολυμπιακός... ισοπέδωσε τον Πανσερραϊκό με 5-0 στο Φάληρο και οι Πειραιώτες δημοσίευσαν την παρακάμερα της αναμέτρησης με πανηγυρισμούς και στιγμές που δεν «έπιασε» ο τηλεοπτικός φακός.

Δείτε την «ερυθρόλευκη» παρακάμερα της αναμέτρησης:

 

