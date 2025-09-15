Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Η παρακάμερα από την «πεντάρα» του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανσερραϊκό (vid) 15-09-2025 19:41 Γιάννης Παπουτσής Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Ολυμπιακός Πανσερραϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Ολυμπιακός... ισοπέδωσε τον Πανσερραϊκό με 5-0 στο Φάληρο και οι Πειραιώτες δημοσίευσαν την παρακάμερα της αναμέτρησης με πανηγυρισμούς και στιγμές που δεν «έπιασε» ο τηλεοπτικός φακός. Δείτε την «ερυθρόλευκη» παρακάμερα της αναμέτρησης: Παρατηρήσατε κι εσείς τι συνέβη με τον Κίναν Έβανς στην ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό; menshouse.gr Τελευταία δημοσκόπηση: Σας τα είχαμε πει για τη Νέα Δημοκρατία… instanews.gr Tσάρλι Κερκ: Το ασύλληπτο ποσό-ρεκόρ που μάζεψαν οι φαν για τη χήρα του δολοφονημένου ακροδεξιού instanews.gr Ο Λέτο είναι έτοιμος… menshouse.gr «Με πείραξαν όσα είπε»: H απάντηση του Δημήτρη Αλεξάνδρου στη συνέντευξη-κόλαφο της Ιωάννας Τούνη dailymedia.gr Δείξε μου τον τεχνικό διευθυντή σου να σου πω τι προπονητή θα πάρεις menshouse.gr Κόουτς αυτό δεν το ‘χε κάνει ούτε ο Αλόνσο menshouse.gr Ελένη Βουλγαράκη: Η απάντησή της για το αν θα ακολουθήσει τον Φώτη Ιωαννίδη στη Λισαβόνα dailymedia.gr Η παρακάμερα από την «πεντάρα» του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανσερραϊκό (vid) SHARE