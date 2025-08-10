Νίκη - πρόκριση στον τελικό του φιλανθρωπικού τουρνουά που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο πήρε ο Λεβαδειακός, επικρατώντας με της ΑΕΛ με 2-0.

Η ομάδα της Βοιωτίας παρουσιάστηκε διαβασμένη και πήρε άριστα στο τεστ με την Λάρισα, λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Λεβαδειακός μπήκε δυναμικά από πολύ νωρίς στο παιχνίδι και στο τέταρτο λεπτό ο Όζμπολτ βρέθηκε σε θέση τετ α τετ μετά από μια κάθετη του Τσοκάϊ αλλά το πλασέ του έφυγε ξυστά από το κάθετο δοκάρι άουτ.

Με την συμπλήρωση των 10 λεπτών, οι Βοιωτοί βρήκαν δίχτυα, όταν ο Όζμπολτ μπήκε μέσα στην περιοχή, ο Μελισσάς προσπάθησε να τον ανακόψει αλλά εκείνος έσπασε την μπάλα στον Μπάλτζι που με την σειρά του, την έσπρωξε στην εστία και ένα το 0-1.

Ο Λεβαδειακός μετά το γκολ συνέχισε να έχει την κατοχή και τις στιγμές του, με τον Γκούμα και τον Λιάγκα να χάνουν πολύ καλές ευκαιρίες για ένα δεύτερο τέρμα.

Το ημίχρονο έληξε με την ομάδα του Παπαδόπουλου να έχει το προβάδισμα χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα από την ΑΕΛ.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, ο Λεβαδειακός κατάφερε να διπλασιάσει από νωρίς τα τέρματα του.

Στο 56' μετά από μια αντεπίθεση, ο Όζμπολτ έφυγε στον κενό χώρο, από την πάσα του Γκούμα και πλάσαρε άψογα τον Μελισσά για το 0-2.

Η ΑΕΛ από εκεί και έπειτα, πάλεψε να βρει το γκολ που θα την έβαζε ξανά στο παιχνίδι, ωστόσο ο Λεβαδειακός της άφηνε ελάχιστους χώρουςζ με κάποια από τα σουτ των Βυσσινί να είναι καλά αλλά να μην καταλήγουν στα δίχτυα.

Μετά το πέρας των 70 λεπτών, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά, κάτι που βοηθούσε την ομάδα της Βοιωτίας, αφού έκανε διαχείριση του σκορ και έφυγε από το γήπεδο νικήτρια με 2-0.

Ο Λεβαδειακός αναμένει το αποτέλεσμα του αγώνα Βόλος - Πανσερραϊκός ώστε να δει ποιον από τους δύο θα βρει μπροστά του στον τελικό του τουρνουά.

Το τουρνουά που διεξάγεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με τα έσοδα να πηγαίνουν στο Ορφανοτροφείο του Βόλου.