Πρόωροι αποκλεισμοί για Κουγιουμτσίδη και Κοζόνοφ στα Τίρανα

Δεν εξελίχθηκε θετικά η σημερινή ημέρα για την ελληνική αποστολή στην ελευθέρα πάλη των ανδρών, καθώς τόσο ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης όσο και ο Αζαμάτ Κοζόνοφ έμειναν εκτός συνέχειας από νωρίς στη διοργάνωση στα Τίρανα.

Ο Κουγιουμτσίδης, που έχει κατακτήσει παγκόσμιο τίτλο στα 79 κιλά, δοκίμασε τις δυνάμεις του στα 86 κιλά - μια Ολυμπιακή κατηγορία στην οποία κάνει τα πρώτα του βήματα σε μεγάλο επίπεδο.

Στη φάση των «16» αντιμετώπισε τον Οσμάν Γκοτσέν, από τον οποίο ηττήθηκε με 5-3, χάνοντας έτσι την πρόκριση για τα προημιτελικά αλλά και την ευκαιρία για διάκριση μέσω των ρεπεσάζ. Η μετάβαση σε υψηλότερη κατηγορία φαίνεται πως απαιτεί χρόνο προσαρμογής, ειδικά όταν πρόκειται για αλλαγή από μη Ολυμπιακή σε Ολυμπιακή κατηγορία.

Αποκλεισμός από τον πρώτο γύρο σημειώθηκε και για τον Κοζόνοφ στην κατηγορία των +125 κιλών. Αντίπαλός του ήταν ο έμπειρος Βλάγκισλαβ Μπαϊτσάεφ, ο οποίος επικράτησε με 2-0, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά του και την εμπειρία του από προηγούμενες ευρωπαϊκές διακρίσεις.