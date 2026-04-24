Δευτεραθλήτρια Ευρώπης η Πρεβολαράκη!

Η Μαρία Πρεβολαράκη πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία διάκριση στην καριέρα της, κατακτώντας το 10ο της μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πάλης, αυτή τη φορά στα Τίρανα.

Η 34χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια ολοκλήρωσε την παρουσία της στον τελικό των 53 κιλών απέναντι στην 19χρονη Ουκρανή Μαρία Γεφρέμοβα, γνωρίζοντας την ήττα στις λεπτομέρειες και κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο.

Σε έναν αγώνα ιδιαίτερα κλειστό και προσεκτικό από την αρχή. Η αντίπαλός της τιμωρήθηκε με ποινή παθητικότητας, χωρίς όμως να καταφέρει να την αξιοποιήσει, δίνοντας έτσι το προβάδισμα 1-0 στην Πρεβολαράκη στο πρώτο τρίλεπτο.

Στη συνέχεια, η αναμέτρηση κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με τη νεαρή Ουκρανή να επικρατεί τελικά με 2-1, αφήνοντας την Ελληνίδα πρωταθλήτρια με το ασημένιο μετάλλιο.

Έτσι, η Πρεβολαράκη πρόσθεσε ακόμη μία μεγάλη διάκριση στο ενεργητικό της, φτάνοντας συνολικά τα 10 μετάλλια σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, εκ των οποίων τα έξι είναι διαδοχικά από το 2021 και μετά.

Αναλυτικά τα μετάλλιά της σε Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: