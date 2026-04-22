Η Πρεβολαράκη θα υπερασπιστεί τον ευρωπαϊκό τίτλο της στα Τίρανα

Έναν χρόνο μετά τη σπουδαία στιγμή της κατάκτησης του ευρωπαϊκού τίτλου, η Μαρία Πρεβολαράκη επιστρέφει στη σκηνή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με στόχο να παραμείνει στην κορυφή των 53 κιλών.

Στις 11 Απριλίου 2025, η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια της πάλης είχε γράψει ιστορία ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το μοναδικό μεγάλο μετάλλιο που έλειπε από τη συλλογή της. Μια επιτυχία που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ελληνική πάλη και δικαίωσε τη μακρόχρονη πορεία της στο άθλημα.

Τώρα, στα Τίρανα, η έμπειρη πρωταθλήτρια ετοιμάζεται να επιστρέψει στην παλαίστρα, μπαίνοντας απευθείας από τα προημιτελικά στη διοργάνωση της Πέμπτης. Αντίπαλός της θα είναι είτε η Βέντλε από τη Γερμανία είτε η Λουτενοέ από τη Γαλλία, με τη νικήτρια του μεταξύ τους αγώνα να διεκδικεί απέναντι στην Ελληνίδα την πρόκριση στα ημιτελικά.

Η Γερμανίδα αθλήτρια είναι γνώριμη αντίπαλος για την Πρεβολαράκη, καθώς είχε επικρατήσει απέναντί της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όπου τελικά κατέλαβε την πέμπτη θέση. Από την άλλη πλευρά, η 26χρονη Γαλλίδα διαθέτει σημαντικές επιτυχίες στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες, κυρίως σε επίπεδο U23.

Παρά τις απαιτήσεις της διοργάνωσης, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια εμφανίζεται έτοιμη και χωρίς πίεση να διεκδικήσει ακόμη μία μεγάλη διάκριση, συνεχίζοντας τη σταθερή παρουσία της στις κορυφαίες διοργανώσεις της ευρωπαϊκής πάλης.