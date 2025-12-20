History Maker της χρονιάς ο Κουγιουμτσίδης για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πάλης!

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης αναδείχθηκε από την United World Wrestling History Maker της χρονιάς στην ελευθέρα πάλη, μετά το ιστορικό χρυσό μετάλλιο που κατέκτησε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ στα -79 κιλά.

Ο 23χρονος παλαιστής έγραψε ιστορία, καθώς χάρισε στην Ελλάδα το πρώτο παγκόσμιο χρυσό μετάλλιο στους άνδρες, επικρατώντας στον τελικό του Αμερικανού Λέβι Χέινς με 3-2. Μέχρι τότε, η χώρα μας δεν είχε αναδείξει ποτέ άνδρα παγκόσμιο πρωταθλητή, ενώ η τελευταία συμμετοχή Έλληνα σε τελικό χρονολογούνταν από το 1991.

Με τη διάκρισή του, ο Κουγιουμτσίδης «έσπασε» ένα φράγμα δεκαετιών και μπήκε στο πάνθεον της ελληνικής πάλης, δικαιώνοντας την επιλογή της UWW να τον συμπεριλάβει στους History Makers of the Year.

Ο 24χρονος παλαιστής τονίζει σε κάθε ευκαιρία το πως νιώθει για την καταγωγή του: «Νιώθω πολύ τυχερός που είμαι Έλληνας, αγαπώ τη χώρα μου. Αισθάνομαι ότι έκανα όλους τους συμπατριώτες μου περήφανους. Είμαι ο πρώτος άνδρας από την Ελλάδα που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Θεωρώ ότι η φετινή χρονιά είναι μια τεράστια επιτυχία. Πέτυχα τον στόχο μου».