«Χάλκινη» η Παναγιωτοπούλου στο Παγκόσμιο του Λουτρακίου

Βροχή... μεταλλίων για την Ελλάδα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα μη Ολυμπιακών στυλ Πάλης της UWW που διεξάγεται στο Λουτράκι.

Στην 3η ημέρα των αγώνων, τη Δευτέρα (3/11) η ελληνική αποστολή πανηγύρισε το χάλκινο της Ευθυμία Παναγιωτοπούλου στο Grappling U17 και ακόμα πέντε μετάλλια στην κατηγορία των Βετεράνων, εκ των οποίων τα δύο χρυσά.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έβαλε το όνομά της στην ελληνική συγκομιδή στη διοργάνωση του Λουτρακίου, καθώς πανηγύρισε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα -65 κιλά Grappling U17 και αναδείχθηκε στην πρωταγωνίστρια του πρωινού προγράμματος.

Στον «μικρό» τελικό της κατηγορίας της η Παναγιωτοπούλου ήταν καταπληκτική και κατάφερε να κυριαρχήσει απόλυτα απέναντι στην Γκουλζάινα Συλτάνοβα από το Καζακστάν. Χαρακτηριστικό είναι ότι έλεγξε το παιχνίδι από την αρχή μέχρι και το τέλος και παρά το Challenge της ομάδας του Καζακστάν, ανέβηκε στο βάθρο με το εμφατικό 9-0, κρατώντας την ελληνική σημαία ψηλά.

Η πορεία της φάνηκε από τον πρώτο αγώνα, όταν η Παναγιωτοπούλου κυριάρχησε και νίκησε απέναντι στην Ουκρανή Καρολίνα Χρίνιουκ. Στα ημιτελικά η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχασε από την ανεξάρτητη αθλήτρια Αναστασία Σάροβα, η οποία πήρε στη συνέχεια το χρυσό μετάλλιο.

Εν τω μεταξύ, πολύ καλή πορεία πραγματοποίησαν ο Αθανάσιος Ταγκαλάκης Τσακόπουλος, που πήρε την 5η θέση στα -54 κιλά, όπως και οι επίσης πέμπτοι Αδάμ Καραμανώλης (-58κ.), Ελένη Τόλια (-56κ.) και Παρασκευή Πυρρόστη (-49κ.). Την 5η θέση πήρε επίσης η Μαργαρίτα Μπατσογιάννη στα -90 κιλά.

Από εκεί και πέρα, στην 7η θέση πλασαρίστηκε ο Ιορδάνης Κούτρας (-76κ.), στην 8η η Λαμπρινή Χριστιάνα Περγέλη (-60κ.) και στην 9η θέση ο Λάζαρος Λιανός (-50κ.). Την 10η θέση κατέλαβαν οι Γιώργος Παπαδόπουλος (-58κ.), Παναγιώτης Κούσογλου (-63κ.) και Ζήσης Άγγελος Σβάνας (-69κ.), την 11η οι Δημήτρης Αλέξανδρος Θώμος (-63κ.) και Νικόλαος Γκρισιουκίδης (-69κ.) και την 12η θέση ο Στέργιος Βασίλειος Παναούσης (-76κ.).

Η ελληνική αποστολή κατέλαβε την 4η θέση στις γυναίκες Grappling U17 με 51 βαθμούς ανάμεσα σε 11 χώρες και την 7η στους άνδρες 41 βαθμούς ανάμεσα σε 12 χώρες.

Πλούσια ήταν η συγκομιδή μεταλλίων στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Grappling Veterans, καθώς οι πέντε από τους οκτώ Έλληνες που αγωνίστηκαν ανέβηκαν στο βάθρο των νικητών στο Λουτράκι.

Η χώρα μας πανηγύρισε δύο χρυσά, ένα ασημένιο και δύο χάλκινα μετάλλια με τους Έλληνες πρωταθλητές να κυριαρχούν και να πρωταγωνιστούν στις κατηγορίες τους.

Ο Κωνσταντίνος Βάβουρας ξεχώρισε στην κατηγορία Veterans A - 92κ. και κατέκτησε με εμφατικό τρόπο το χρυσό μετάλλιο, ενώ πρωταγωνιστής ήταν και ο Ταξιάρχης Αρχοντής στην κατηγορία Veterans Β - 130κ., κατακτώντας επίσης την πρώτη θέση του βάθρου.

Ο Νικόλαος Πανούτσος στην κατηγορία Veterans D - 84κ. έβαλε στο στήθος του το ασημένιο μετάλλιο, ενώ τα χάλκινα μετάλλια κατέκτησαν οι Κωνσταντίνος Χριστόφορος στην κατηγορία Veterans Β - 77κ. και Δημήτρης Ζαφειράτος στην κατηγορία Veterans C - 92κ..

Από εκεί και πέρα την 5η θέση πήρε ο Βασίλειος Τσιαμπάς στην κατηγορία Veterans Β - 84κ., ενώ αγωνίστηκαν επίσης ο Δημήτρης Μεσογίτης (Veterans A - 92κ.) και ο Ηλίας Μπούκης (Veterans Β -100κ.).

Το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μη Ολυμπιακών στυλ Πάλης της UWW συνεχίζεται και ολοκληρώνεται την Τρίτη 4 Νοεμβρίου. Το πρωινό πρόγραμμα περιλαμβάνει Grappling Gi U17 και Grappling Gi Βετεράνων.

