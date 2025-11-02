«Χάλκινος» ο Σέρμιας

Ο Χρήστος Σέρμιας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα -92 κιλά του Grappling No Gi στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U20 μη Ολυμπιακών στυλ Πάλης της UWW στο Λουτράκι.

Με μία μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα ξεκίνησε το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μη Ολυμπιακών στυλ Πάλης της UWW. Στο Λουτράκι ο Χρήστος Σέρμιας σκόρπισε χαμόγελα, σηκώνοντας την ελληνική σημαία ψηλά, καθώς κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο στα -92 κιλά του Grappling No Gi στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U20.

Ο Έλληνας μαχητής στον τελικό αγώνα με έπαθλο το βάθρο ήταν καταπληκτικός και επικράτησε ολοκληρωτικά του Μολδαβού Ιόν Σίλι, πανηγυρίζοντας για το μετάλλιο. Ο Σέρμιας σημείωσε νωρίτερα μια καθοριστική νίκη επί του Ούγγρου Μίλαν Χέρκε στα προημιτελικά και κατάφερε να μπει στη ζώνη των μεταλλίων, ωστόσο στον ημιτελικό έχασε από τον Πολωνό Πάτρικ Ρέκμαν, ο οποίος στέφθηκε τελικά παγκόσμιος πρωταθλητής.

Στην 1η ημέρα του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Λουτράκι αγωνίστηκαν συνολικά 22 Έλληνας και Ελληνίδες στις ηλικιακές κατηγορίες U15 και U20 No Gi. Εκτός από τον Σέρμια, μία ανάσα από το μετάλλιο έφτασαν πέντε πρωταθλητές.

Στην ηλικιακή κατηγορία U15 η Άννα Παπαγεωργίου πλασαρίστηκε στην 4η θέση στα -80 κιλά, ενώ την 5η θέση πήραν ο Δημήτρης Εμμανουήλ Χριστόφορος Δημήτρης Εμμανουήλ Χριστόφορος (-35κ), ο Κωνσταντίνος Χουχουλης (-53κ.), ο Γιώργος Κατσιμπέρης (-73κ.) και ο Κωνσταντίνος Γεροδήμος (-100κ.).

Από εκεί και πέρα στο Παγκόσμιο U15 No Gi η Χριστιάνα Καζάκη (-52κ.) και η Μιχαέλα Καρακίτσιου (-80κ.) πήραν την 6η θέση, ενώ στην 7η πλασαρίστηκαν ο Αλέξιος Αλεξόπουλος (-100κ.) και η Αγγελίνα Τσελεκίδη (-52κ.). Από εκεί και πέρα, ο Νικόλαος Χρήστος Παρασχάκης ήταν 8ος στα -53κ., όπως και ο Νικόλαος Βαγιώτης στα -73κ.. Ο Ευάγγελος Καράσης (-47κ.) πήρε την 9η θέση, ο Κωνσταντίνος Σπαθούλας την 10η (-59κ.), ο Κωνσταντίνος Παναγιώτης Σιώλος την 11η (-66κ.) και ο Κωνσταντίνος Κυργιαλάνης την 13η (-59κ.).

Στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Grappling U20 No Gi, την 7η θέση κατέλαβαν ο Κωνσταντίνος Γραμμένος (-62κ.) και ο Αναστάσιος Ριζκ (-71κ.), ενώ στην 8η πλασαρίστηκε ο Ανδρέας Παντελίδης (-77κ.), στην 9η ο Γιώργος Σασαρόδης (-77κ.) και στην 10η ο Ευστάθιος Παπαπροκοπίου (-62κ.).

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μη Ολυμπιακών στυλ Πάλης της UWW συνεχίζεται με αγώνες Grappling Gi U15 και U20.