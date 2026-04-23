Αθηναϊκός: «Διαζύγιο» με Καλτσίδου, πάει για Ηλία Ζούρο!

Ο Νίκος Χαρδαλιάς δεν έμεινε ικανοποιημένος όπως φαίνεται και ο Αθηναϊκός ετοιμάζει κίνηση έκπληξη σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, καθώς βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Ηλία Ζούρο!

Μετά από μια μακρά πορεία δεκαετιών στο μπάσκετ ανδρών, ο Έλληνας τεχνικός είναι κοντά σε μια μεγάλη αλλαγή. Κι αυτό διότι ο Αθηναϊκός με απεριόριστο μπάτζετ βγαίνει στην Ευρωλίγκα με στόχο την πρόκριση στο Final 6 και για αυτό θέλει να δώσει το τιμόνι στον 60χρονο τεχνικό.

Οι δύο πλευρές έχουν μπει στο τελικό στάδιο συζητήσεων δεδομένου ότι η απόφαση της διοίκησης Χαρδαλιά είναι να αντικατασταθεί η Στέλλα Καλτσίδου παρά τους στόχους που επετεύχθησαν.

Το διαζύγιο είναι προ των πυλών και αν δεν υπάρξει εμπλοκή της τελευταίας στιγμής, ο Ηλίας Ζούρος θα αποδεχθεί τη μυθική προσφορά που έχει από τον Αθηναϊκό για να χτίσει για πρώτη φορά μια ομάδα γυναικών.