Πορζίνγκις: «Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση οι Ουόριορς, μου αρέσει εδώ»

Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στη θητεία του στους Ουόριορς και το μέλλον του στο ΝΒΑ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για τη θητεία του στους Ουόριορς: «Ειλικρινά ήταν ένα μεγάλο βήμα μπροστά για μένα. Το να έχω ένα τέτοιο παιχνίδι, σημαίνει πολλά. Το να το βγάλω από κάπου, και ήταν εκεί. Σίγουρα ένα μεγάλο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση».

Για το μέλλον του: «Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Λατρεύω τον χρόνο μου εδώ, ειλικρινά. Δεν έχω να πω τίποτα κακό για την οργάνωση, την ομάδα, τους συμπαίκτες μου. Μου αρέσει πολύ εδώ, πραγματικά. Όπως είπα και πριν, δεν είχα μια καλή χρονιά. Αν είχα μια καλή χρονιά, νομίζω ότι θα είχα μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι θέλω να κάνω.

Επειδή είχα μια χρονιά με σκαμπανεβάσματα όπως αυτή, αυτή είναι μια offseason στην καριέρα μου που νομίζω ότι θα κάνω ένα βήμα πίσω, θα κοιτάξω ολόκληρη την εικόνα και μετά θα δω ποια είναι η καλύτερη κατεύθυνση για μένα».