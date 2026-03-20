Η Μακάμπι Τελ Αβίβ επέστρεψε από το -14 (52-38) του ημιχρόνου, και πήρε την νίκη με 89-85 στην Λυών έναντι της Βιλερμπάν.

Η Μακάμπι (8-24) αντιμετώπισε την Βιλερμπάν (15-16) στην Λυών και πήρε την νίκη με 89-85. Η Μακάμπι μπήκε καλύτερα στο παρκέ με τους Γάλλους να απαντούν όμως άμεσα. Η Βιλερμπάν κατάφερε και έκλεισε το ημίχρονο με διψήφια διαφορά, όμως στο τρίτο δεκάλεπτο κατάφερε και την έχασε κατευθείαν καθώς οι φιλοξενούμενοι έκαναν μια αντεπίθεση διαρκείας. Στα τελευταία λεπτά η ισραηλινή ομάδα ήλεγχε τον ρυθμό, πήγε να «αυτοκτονήσει» όμως άντεξε και πήρε την νίκη.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για τους Γάλλους ήταν οι Γκλιν Ουότσον (17π. 3ασ.) και Πολ Έμπουα (19π.), ενώ για την Μακάμπι ξεχώρισαν οι Ρόμαν Σόρκιν (23π. 2ασ.) και Ταμίρ Μπλατ (14π. 13ασ.).

Ακολουθεί «διαβολοβδομάδα» με την Βιλερμπάν να ταξιδεύει στο Βελιγράδι για να αντιμετωπίσει την Παρτίζαν (24/3, 21:45) και στην στο Μόναχο για να παίξει με την Μπάγερν (26/03, 21:30). Η Μακάμπι θα υποδεχθεί την Φενέρ (24/3, 19:30), και στην συνέχεια την Ντουμπάι (26/03, 21:45).

Η Βιλερμπάν τα έβαζε η Μακάμπι τα έσπασε και το προβάδισμα η... Λυών

Oι φιλοξενούμενοι πάτησαν πολύ καλύτερα στο παρκέ και πήραν από νωρίς προβάδισμα με 2-8, χάρη στον Κλαρκ. Η Βιλερμπάν ωστόσο βρήκε τον τρόπο να απαντήσει με ένα επιμέρους 12-4 και πέρασε μπροστά (14-12) με καλάθια του Λάιτι. Για αρκετά λεπτά οι δυο ομάδες πήγαιναν χέρι-χέρι μέχρι το σημείο όπου ο Χάνκινς με τέσσερις συνεχόμενους πόντους έδωσε νέο προβάδισμα στην Μακάμπι με 22-23 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Στην δεύτερη περίοδο η Μακάμπι ξέφυγε με το ισχνό 24-27, πριν η Βιλερμπάν κάνει νέο επιμέρους σκορ 10-2 και πάρει την μεγαλύτερη διαφορά της στην βραδιά με 34-29 με τους Ουότσον και Έμπουα να πρωταγωνιστούν. Οι γηπεδούχοι 2' πριν το τέλος του ημιχρόνου ανέβασαν την διαφορά στο +14 (52-38), για την νέα μεγαλύτερη απόσταση στο παιχνίδι, με τον Ουότσον πια στους 13 πόντους.

Επέστρεψε άντεξε στην πίεση της Βιλερμπάν και κέρδισε η Μακάμπι

Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι μπήκαν ξανά καλύτερα και με ένα 7-0 μείωσαν σε 52-45, κόβοντας την διαφορά στην μέση. Η Βιλερμπάν προσπάθησε να ανεβάσει ξανά ρυθμό και με μικρό 4-0 ξέφυγε με 58-49, όμως η Μακάμπι είχε επιστρέψει πια και μείωσε ακόμη περισσότερο (62-61) με τον καταπληκτικό Σόρκιν που έφτασε τους 15 πόντους.

Η Μακάμπι στο τέταρτο δεκάλεπτο έκανε την ανατροπή και πέρασε μπροστά με 63-68, καλύπτοντας μια διαφορά 17 πόντων συνολικά. Οι γηπεδούχοι όμως αποδείχτηκαν «σκληρά καρύδια» και πέρασαν ξανά μπροστά με 74-70 στα μέσα της περιόδου. H ομάδα από το Ισραήλ είχε σε μεγάλο βράδυ τον Σόρκιν και με συνεχόμενα καρφώματα γύρισε την κατάσταση, δίνοντας στην ομάδα του νέο προβάδισμα με 74-76. Η Μακάμπι είχε προβάδισμα νίκης (84-87) και δική της κατοχή στα 19" όμως υπέστη επιθετικό φάουλ από το οποίο η Βιλερμπάν μείωσε σε 85-87 με μία βολή του Τζάκσον. Η δεύτερη χάθηκε όμως το ριμπάουντ ήταν αμυντικό και η νίκη πήγε στην ομάδα του Όντετ Κάτας.

Τα δεκάλεπτα: 22-23, 52-38, 62-61, 85-89

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