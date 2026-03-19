ΠΑΟΚ: Η Μούρθια του 13-1 και οι «Έλληνες» Σαντ-Ρος και ΝτεΤζούλιους

Αντιμέτωπος με την πρόκληση της πρόκρισης στους τελικούς του FIBA Europe Cup για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, που θα πρέπει να ξεπεράσει σε δύο ημιτελικούς τη δυνατή Μούρθια, η οποία διαγράφει εξαιρετική πορεία σε Ευρώπη και Ισπανία.

Η ομάδα του 50χρονου Μαδριλένου κόουτς Σίτο Αλόνσο, ο οποίος βρίσκεται στην άκρη του πάγκου της αδιάκοπα από το 2019 έως και σήμερα, πρωταγωνιστεί στο Europe Cup, έχοντας ρεκόρ 13 νικών και μόλις 1 ήττας. Ξεκίνησε από το Γκρουπ Α', όπου έχασε μόνο από την Μπόσνα (87-72) στις 21 Οκτωβρίου στο ξεκίνημα της σεζόν, ενώ κέρδισε εντός και εκτός τις Λούμπλιν και Ρίλσκι, σκοράροντας 84,5 πόντους, ενώ αμυντικά δεχόταν μόλις 70,6 πόντους κατά μέσο όρο.

Συνέχισε ακόμα πιο δυνατά στη β' φάση των ομίλων, όπου πέτυχε το απόλυτο με ρεκόρ 6-0. Εκεί επικράτησε δύο φορές των Σζομπαθέλι, Ροστόκ και Τρεφλ Σόποτ, ανεβάζοντας την επίδοσή της επιθετικά με 89,3 πόντους και δεχόταν αντίστοιχα 74 πόντους ανά παιχνίδι. Η αήττητη πορεία στη φάση των «16» είχε και συνέχεια, με τη Μούρθια να αποκλείει τη Ρετζιάνα του Δημήτρη Πρίφτη με δύο νίκες: αρχικά στην Ιταλία (84-85) και έπειτα στην έδρα της (77-63), το χωρητικότητας 7.454 θεατών Palacio des Deportes.

Σε αυτά τα 14 παιχνίδια διακρίνεται επιθετικά ο Μάικλ Φόρεστ (27χρ., 1,99μ.) με 14,7 πόντους και 46% στο τρίποντο και στο πλευρό του βρίσκεται ο Ντίλαν Ένις (34χρ., 1,88μ.) με 10,5 πόντους και 3,6 ασίστ κατά μέσο όρο. Από το ρόστερ (διαθέτει μόλις τρεις Ισπανούς) ξεχωρίζουν και τα ονόματα του ΝτεΒόντε Κάκοκ (30χρ., 2,01μ.) με 12 πόντους και 5,7 ριμπάουντ, του Εμάνουελ Κάτσε (29χρ., 2,06μ.) με 8,6 πόντους και 4,7 ριμπάουντ, του Τζόνα Ράντεμπο (29χρ., 1,91μ.) με 9,4 πόντους και 3,4 ριμπάουντ και του Σάντερ Ραϊέστε (27χρ., 2,04μ.) με 5,3 πόντους και 5,4 ριμπάουντ. Ακόμα, υπάρχουν δύο γνώριμοι στην Ελλάδα παίκτες. Ο λόγος για τον πρώην άσο της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, Χάουαρντ Σαντ-Ρος (35χρ., 2,01μ.) με 8,1 πόντους και 3,6 ριμπάουντ και του άλλοτε άσου του Λαυρίου και του Άρη, Ντέιβιντ ΝτεΤζούλιους (27χρ., 1,83μ.) με 8,1 πόντους και 3,6 ασίστ.

Η Μούρθια πάντως δεν τα πηγαίνει καλά μόνο στο FEC, αλλά εντυπωσιάζει και με την πορεία της στην ACB. Εκεί, βρίσκεται ισόβαθμη με τις Μπαρτσελόνα και Ουνικαχα Μάλαγα στις θέσεις 3-5 με ρεκόρ 15-7. Έχει κερδίσει στην έδρα της την Μπαρτσελόνα και τη Βαλένθια, ομάδες που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις της Euroleague, ενώ επικράτησε των Μπλαουγκράνα και εκτός έδρας. Μάλιστα μέχρι τα τέλη Δεκέμβρη η Μούρθια βρισκόταν στην πρώτη θέση της ισπανικής λίγκας.

Υπενθυμίζεται πως η ισπανική ομάδα έχει το πλεονέκτημα της έδρας, καθώς ολοκλήρωσε αήττητη την δεύτερη φάση της διοργάνωσης, και έτσι ο πρώτος ημιτελικός θα γίνει στο PAOK Sports Arena, την Τετάρτη 1η Απριλίου και θα ξεκινήσει στις 19:15. Ο δεύτερος αγώνας, που θα κρίνει και την πρόκριση στους τελικούς, θα πραγματοποιηθεί μία εβδομάδα αργότερα (Τετάρτη 8/4) στην Ισπανία. Στον δεύτερο ημιτελικό θα βρεθούν αντιμέτωπες η κάτοχος του τίτλου Μπιλμπάο με την ουγγρική Σζομπαθέλι.