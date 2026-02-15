Αναμονή για τους Μήτρου-Λονγκ και Τζόουνς στον Άρη Betsson

Μέχρι τη Δευτέρα (16/2) αναμένεται να ξεκαθαρίσει η κατάσταση των Μπράις Τζόουνς και Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ ενόψει του νοκ άουτ αγώνα στα προημιτελικά του Κυπέλλου την προσεχή Τρίτη.

Ο Άρης Betsson κέρδισε το απόγευμα του Σαββάτου στη Μύκονο χωρίς την παρουσία του Μήτρου-Λονγκ, ο οποίος λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα από χτύπημα που κουβαλούσε από το ματς της Κλουζ, δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Το δεύτερο πρόβλημα προέκυψε στη διάρκεια του αγώνα στη Μύκονο, καθώς ο Τζόουνς υπέστη μυϊκό σπασμό στη δεξιά ωμοπλάτη, με συνέπεια να αγωνιστεί ελάχιστα στο δεύτερο ημίχρονο. Αμφότεροι θα υποβληθούν σε εξετάσεις για να ξεκαθαρίσει η κατάστασή τους, η οποία σε πρώτη φάση δεν εμπνέει ιδιαίτερη ανησυχία.

Η αποστολή του Άρη Betsson θα αναχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα και ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς θέλει να έχει κανονικά μαζί τους δύο βασικούς του γκαρντ αρχής γενομένης για το πρώτο νοκ άουτ παιχνίδι της Τρίτης (17/2, 17:00) κόντρα στο Μαρούσι.