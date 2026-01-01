«Η Παρτιζάν για Καμπόκλο» - Τι σημαίνει αυτό για τον Ταϊρίκ Τζόουνς και τον Ολυμπιακό

Η Παρτιζάν αναζητεί έναν σέντερ για να αντικαταστήσει τον… φευγάτο Ταϊρίκ Τζόουνς και μία πιθανή λύση φαίνεται πως είναι ο Μπρούνο Καμπόκλο.

Ο Βραζιλιάνος ψηλός δεν βρίσκεται στα πλάνα του Δημήτρη Ιτούδη στη Χάποελ Τελ Αβίβ και σύντομα αναμένεται να συνεχίσει σε άλλη ομάδα την καριέρα του. Εδώ, εμπλέκεται η Παρτιζάν, στην οποία αγωνιζόταν πριν τη Χάποελ ο Καμπόκλο, και σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισραήλ, η σερβική ομάδα τον έχει βάλει στο στόχαστρό της.

Προς το παρόν, η Παρτιζάν διατηρεί τον Ταϊρίκ Τζόουνς στο ρόστερ της και σκοπεύει να τον αποδεσμεύσει μόλις βρει τον αντικαταστάτη του. Για τον Τζόουνς έχει μπει δυνατά ο Ολυμπιακός στο κόλπο της απόκτησής του και θα περιμένει να δει τις εξελίξεις στο ζήτημα του Καμπόκλο. Εφόσον το θέμα του Βραζιλιάνου προχωρήσει στην Παρτιζάν, τότε ο δρόμος θα έχει ανοίξει στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Τζόουνς, για τον οποίο όμως ενδιαφέρεται και η Ντουμπάι.

Έτσι, όλα δείχνουν πως κρίνονται σε λεπτομέρειες, με κάθε ενδιαφερόμενη ομάδα, είτε για τον Καμπόκλο, είτε για τον Τζόουνς να έχει τα ραντάρ της ανοικτά, περιμένοντας οποιαδήποτε εξέλιξη για να προχωρήσει στις σχετικές κινήσεις προς ενίσχυση του ρόστερ.