Ο Ολυμπιακός κυνηγούσε την Παρτιζάν για 37’ αλλά είχε εξαιρετική τακτική που τον οδήγησε στη γραμμή του φάουλ 31 φορές (5 η Παρτιζάν), ήταν εύστοχος και καθάρισε τους Σέρβους (80-71).

O Oλυμπιακός για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι έπιασε χαμηλά στάνταρ απόδοσης, ωστόσο, όπως συνηθίζεται, βρήκε λύσεις από την γραμμή των βολών, εκτελώντας εξαπλάσιες από την Παρτίζαν (31-5), φτάνοντας στη νίκη με 80-71.

Οι «ερυθρόλευκοι» με τη νίκη ανέβηκαν στο 6-3 και παρέμειναν στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, με την σερβική ομάδα να πέφτει στο 3-6.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα κυνηγούσαν την Παρτίζαν για περισσότερο από 37', ήταν νευρικοί στην επίθεση, κάνοντας 18 λάθη για 17 ασίστ, ωστόσο ανέβασαν την ένταση τους στην άμυνα στο τελευταίο δεκάλεπτο (27-13) και με την ασυλία τους στα φάουλ έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα.

Ο Τόμας Ουόκαπ έδειξε πόσο είχει λείψει την περίοδο της απουσίας του, με τον Τεξανό γκαρντ να μετρά 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε μια πληθωρική εμφάνιση. MVP o κυρίαρχος Μιλουτίνοφ (8π. 10ρ. 3ασ.) που αποθεώθηκε στο ΣΕΦ, διψήφιος ο Σάσα Βεζένκοφ με 14 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Ουάσινγκτον προβλημάτισε την «ερυθρόλευκη» άμυνα με τον Αμερικανό να σκοράρει 20 πόντους. Πολύ καλή παρουσία από τον Ταϊρίκ Τζόουνς με 17 πόντους (8/9δ.) και 7 ριμπάουντ, διψήφιος ο Μίλτον με 10 πόντους και 5 ασίστ.

Mε την κλασική του… τετράδα και τον Ουόρντ στην θέση «3» ξεκίνησε ο Ολυμπιακός το παιχνίδι, με τον Βεζένκοφ να μπαίνει ζεστός για το 5-0 των «ερυθρόλευκων», την στιγμή που η Παρτίζαν είχε μείνει χαμηλά στο ξεκίνημα (2π. σε 3’). Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν είχαν βρει ρυθμό στην επίθεση, ο Ουάσινγκτον βρήκε τους πρώτους πόντους (7π.) για να δώσει προβάδισμα στην σερβική ομάδα (7-9 στο 5’). Ο Ουόκαπ έπαιρνε τα ελεύθερα τρίποντα που του έδινε η Παρτίζαν (2/3τρ. 13-12 στο 6’), με τον Τεξανό γκαρντ να έχει τους μισούς πόντους των Πειραιωτών (8π. 16-17 στο 7’). Ο Μιλουτίνοφ κυριαρχούσε στο ζωγραφιστό (4π. 7ρ.), με τον Ουάσινγκτον από πλευράς σερβικής ομάδας να είναι αρκετά δραστήριος στην επίθεση (10π.), με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει σε απόλυτη ισορροπία (20-20).

Νωθρός και χωρίς ρυθμό ο Ολυμπιακός, μικρό προβάδισμα για την Παρτίζαν

Φερνάντο και Νιλικίνα διαμόρφωσαν το 23-22 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Μίλτον να βάζει μπροστά την Παρτίζαν με το πρώτο του καλάθι. Ο Πίτερς από την γραμμή των βολών και ο Φουρνιέ με το πρώτο το σουτ έδωσαν αέρα 5π. στον Ολυμπιακό (31-25 στο 14’), με την σερβική ομάδα να απαντά με 6-0 σερί για να ισοφαρίσει σε 31-31 στο 16’. Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έβρισκαν εύκολα το δρόμο προς το καλάθι , έμειναν παραπάνω από 3’ χωρίς σκορ, με το σερί της σερβικής ομάδας να ανεβαίνει στο 10-0 για το +4 των φιλοξενούμενων (31-35 στο 17’). ΜακΚίσικ και Βεζένκοφ με 5-0 σερί έβαλαν και πάλι τους Πειραιώτες σε θέση οδηγού (36-35), με την ομάδα του Ομπράντοβιτς να κλείνει το πρώτο ημίχρονο στο +1 (38-39).

Διατήρησε τον έλεγχο του ματς και το προβάδισμα η Σερβική ομάδα

Με τρίποντο του Ντόρσεϊ μπήκε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μέρος (41-39), με την Παρτίζαν να απαντά με 8-0 σερί για να πάρει αέρα 6π. (41-47) για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσιάζοντας πολύ soft, είχαν ήδη 12 λάθη και αδυνατούσαν να βρουν εύκολο σκορ. Ο Ουόρντ έβγαλε ενέργεια στην άμυνα, μείωσε σε 46-49, ωστόσο η σερβική ομάδα διατηρούσε τον έλεγχο της αναμέτρησης (+3, 48-51 στο 24’). Η αστοχία των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα (6/19τρ.) σε συνδυασμό με τις κακές επιλογές στην επίθεση (15λ.) έδιναν την ευκαιρία στην ομάδα του Ομπράντοβιτς να κρατήσει τα ηνία του σκορ (48-54 στο 27’). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την Παρτίζαν στο +5 (53-58), με την εικόνα των «ερυθρολεύκων» να προβληματίζει αρκετά.

Ο Ολυμπιακός ανέβασε την ένταση του στην άμυνα, βρήκε λύσεις στην επίθεση και πήρε το ματς

Ο Ολυμπιακός έπρεπε να αλλάξει πλήρως την εικόνα για να φτάσει στη νίκη, ωστόσο η Παρτίζαν είχε φέρει στα μέτρα το παιχνίδι, στέλνοντας για πρώτη φορά το προβάδισμα της στο +8 (54-62). Ο Νιλικίνα σκόραρε το πρώτο «ερυθρόλευκο» καλάθι με φόλοου στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Χολ να καρφώνει για το 58-62 στο 33'. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν ανεβάσει την ένταση τους στην άμυνα, με τον Νιλικίνα να μειώνει στο καλάθι (60-62 στο 34') μετά από δικό του κλέψιμο. Ο Ντόρσεϊ με 2/2β. έφερε το ματς σε ισορροπία (64-64 στο 35'), με τον Μπρούνο Φερνάντο να απαντά με 4 συνεχόμενους πόνντους για το +4, (64-68 στο 37') της σερβικής ομάδας. Ο Ουόκαπ με τρίποντο έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό (69-68 στο 38'), με τον Στέρλινγκ Μπράουν να απαντά με το ίδιο νόμισμα για το 69-71. O Mιλουτίνοφ ισοφάρισε με 2/2β. με τον ΜακΚίσικ να καρφώνει εμφατικά στο σερβικό καλάθι βάζοντας... φωτιά στο ΣΕΦ (73-71 στο 39'). Ο Σέρβος ψηλός σταμάτησε τον Μπράουν, με τον Ντόρσεϊ να γράφει το 74-17 με 1/2β. ένα λεπτό πριν το τέλος. Ο ομογενής γκαρντ οδηγήθηκε και πάλι στις βολές και με 2/2 έκανε το 76-71, με την Παρτίζαν να κάνει λάθος επαναφορά και τον Ολυμπιακό να παίρνει τελικά την νίκη με 80-71.

Τα δεκάλεπτα: 20-20, 38-39, 53-58, 80-71.

