Η Μακάμπι Τελ Αβίβ δε δυσκολεύτηκε να κερδίσει την Μπνέι (114-99) και τώρα στρέφει την προσοχή της στην 7η αγωνιστική της Euroleague και τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ αναμετρήθηκε με την Μπνέι για το ισραηλινό πρωτάθλημα και πανηγύρισε μία εύκολη νίκη με 114-99.

Για τους νικητές ο ΝτιΜπαρτολομέο μέτρησε 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, με τον Σόρκιν να προσθέτει 16 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Σημειώνεται πως σε... ρηχά νερά έμεινε ο Ουόκερ με 8 πόντους και 1 ριμπάουντ. Από την άλλη, κορυφαίος ήταν ο Χάιντεγκερ με 29 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τον Κάρτερ να τελειώνει το ματς με 13 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Πλέον, η Μακάμπι έχει μπροστά της το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό AKTOR (28/10, 21:15) για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Τα δεκάλεπτα: 22-21, 49-56, 76-89, 99-114

Τα στατιστικά του αγώνα.