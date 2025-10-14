Η σπάνια εξομολόγηση του Λουκά Μήγιου: «Ο Γιαννάκης ξέρει ότι τον αγαπάνε όλοι» (vid)

Μια σπάνια συνέντευξη του πατέρα του Γιαννάκη, Λουκά Μήγιου, που «έφυγε» σήμερα (14/10) από την ζωή, επανέφερε στο προσκήνιο η ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Στο βίντεο από το 2019 που δημοσίευσε ο Δικέφαλος, ο Βαγγέλης Μαργαρίτης φιλοξένησε πατέρα και γιο, με τον κ. Λουκά να τονίζει πως ο Γιαννάκης αντιλαμβάνεται την τεράστια αγάπη του κόσμου.

Μεταξύ άλλων, δήλωσε:

«Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για την ανθρωπιά και την αγάπη που δείχνεις στον Γιαννάκη. Ο Γιαννάκης ξέρει και καταλαβαίνει ότι τον αγαπάνε όλοι κι αυτός με τον τρόπο του τους δείχνει ότι τους αγαπάει. Με το δικό του σκεπτικό δημιουργεί δύναμη στην ομάδα. Είναι σαν να παίζει ο ίδιος, του δημιουργεί τέτοια χαρά μέσα του».

Δείτε ολόκληρη την συνέντευξη: