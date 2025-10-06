Παναθηναϊκός: Άνοιξαν οι θέσεις για την εκδρομή με τη Βίρτους

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε πως άνοιξαν οι θέσεις για την εκδρομή της ομάδας για το παιχνίδι της Euroleague με τη Βίρτους στην Μπολόνια (24/10, 21:00).

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, μέσω του επίσημου ταξιδιωτικού συνεργάτη της, του @aktina_travel, σας προσφέρει τη δυνατότητα να ζήσετε από κοντά την εμπειρία των εκτός έδρας αγώνων, ταξιδεύοντας μαζί με την ομάδα μας σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς προορισμούς!

Ταξιδέψτε με τους «πράσινους» και μεταφέρετε την ενέργεια των εντός έδρας αγώνων στα μεγάλα ευρωπαϊκά γήπεδα. Παρακολουθήστε από το PalaDozza την αναμέτρηση απέναντι στη Virtus Bologna (24/10, 21:00 ώρα Ελλάδας).

Κλείστε τη θέση σας για το ταξίδι στη Μπολόνια (23-25 Οκτωβρίου) επικοινωνώντας με το Aktina Travel Group.

Τηλεφωνικά (Δευτέρα - Παρασκευή (09.00-18.00) στα 2109002659 και 6978114525 ή μέσω mail στο [email protected]

Διαβάστε αναλυτικά τις πληροφορίες για το πακέτο ταξιδιού στο http://paobc.gr ή στο CLUB 1908!

http://4gcaz.app.link/home».