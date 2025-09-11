Πέρασε ιατρικές εξετάσεις και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Εφές ο Σμιτς

Ο Ρόλαντς Σμιτς ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με τη Λετονία και πέρασε από ιατρικές εξετάσεις στην Εφές για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της τουρκικής ομάδας.

Eurobasket τέλος για τον Σμιτς, με τη Λετονία να αποκλείεται από τη Λιθουανία στους «16» και τον 30χρονο άσο να περνάει από ιατρικές εξετάσεις στην Εφές.

Ο Σμιτς δεν είχε κάποιο πρόβλημα και θα ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της τουρκικής ομάδας υπό τις οδηγίες του Ιγκόρ Κοκόσκοφ.