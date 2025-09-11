Πέρασε ιατρικές εξετάσεις και ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Εφές ο Σμιτς

Eurobasket τέλος για τον Σμιτς, με τη Λετονία να αποκλείεται από τη Λιθουανία στους «16» και τον 30χρονο άσο να περνάει από ιατρικές εξετάσεις στην Εφές.
Ο Σμιτς δεν είχε κάποιο πρόβλημα και θα ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία της τουρκικής ομάδας υπό τις οδηγίες του Ιγκόρ Κοκόσκοφ.
Oyuncumuz Rolands Šmits, @anadolusaglik'ta yeni sezon için sağlık kontrolünden geçti.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 11, 2025
Doktorumuz Uğur Diliçıkık, oyuncumuz ile ilgili herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığını belirtti.#BenimYerimBurası pic.twitter.com/4UtvuJzxAv