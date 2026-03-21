Μετά από 16 χρόνια και τον τελικό του αιώνα στην Λάρισα, ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ηρωικό… Φλοίσβο έγραψε ιστορία κερδίζοντας σε τρομερό τελικό θρίλερ με 3-2 σετ! Κυπελλούχοι Ελλάδος οι πράσινοι στο βόλεϊ ανδρών και φουλάρουν για το νταμπλ!

Ο Παναθηναϊκός λύγισε με 3-2 σετ τον αξιόμαχο Φλοίσβο, μετά από έναν σπουδαίο τελικό που διήρκησε περισσότερο από 2.5 ώρες στο Ε.Α.Κ Νεάπολης στην Λάρισα και αναδείχθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας μετά από 16 χρόνια.

Με πρωταγωνιστές τους Γκάσμαν, Νίλσεν και Πρωτοψάλτη το «τριφύλλι» πανηγύρισε την έβδομη κατάκτηση Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο τελικός άρχισε με τον Φλοίσβο να προηγείται για τρεις (1-4), με 2 σερί μπλοκ του Χαραλαμπίδη και ύστερα από άστοχη επίθεση του Γκάσμαν πήγε στους 5 (3-8). Ο Παναθηναϊκός μείωσε προσωρινά στους 2 (6-8), αλλά η ομάδα του Παλαιού Φαλήρου αύξησε την διαφορά σε +7 (8-15). Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος έκανε κάποιες διορθωτικές κινήσεις και αυτό έδωσε.. πνοή στους «πράσινους» που έφεραν την απόσταση στον πόντο (18-19). Όμως σε κρίσιμο σημείο ο Φλοίσβος πήγε στο +3 (20-23) και με εύστοχη επίθεση από τον Βουτσίτσεβιτς πήρε το πρώτο σετ (22-25).

Διαφορετικός Παναθηναϊκός στο δεύτερο σετ. Το «τριφύλλι» γρήγορα ξέφυγε με τρεις (4-1), ο Φλοίσβος μείωσε στον ένα (7-6). Όμως οι πράσινοι με πρωταγωνιστή τον Γιάντσουκ που τα δικά του σέρβις δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στην υποδοχή των φιλοξενούμενων, απέκτησαν προβάδισμα με 7 (15-8). Ο Αρμενάκης έκανε το 21-17, αλλά ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύτηκε την απόσταση που είχε χτίσει και ισοφάρισε στα σετ με 25-20.

Ο Φλοίσβος πέτυχες τους τρεις πρώτους πόντους του τρίτου σετ (0-3), ο Παναθηναϊκός απάντησε με σερί 5-0, περνώντας μπροστά στο σκορ (7-5), αλλά ο Καπετανίδης έκανε νέα ανατροπή σε 8-9. Η ομάδα από το Παλαιό Φάληρο ανέβασε στους τέσσερις το προβάδισμα του στα μέσα του σετ (12-16) μετά από άσο του Βαν Γκάρντερεν. Ο Βουλκίδης είχε την ευκαιρία να μειώσει στους 2 όμως αστόχησε και με άσο από τον Βουτσίτσεβιτς ο Φλοίσβος διεύρυνε την απόσταση σε +6 (16-22) και με μόνο μπλοκ του Βιλμάνοβιτς έκανε το 1-2 στα σετ (20-25).

Ισορροπημένο το ξεκίνημα του τέταρτου σετ, με τις 2 ομάδες να πηγαίνουν χέρι χέρι στο σκορ, με εναλλαγές. Ώσπου ο Παναθηναϊκός απέκτησε προβάδισμα τριών πόντων (10-7). Συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό οι «πράσινοι» διευρύνοντας το υπέρ τους σκορ σε +7 (15-8) με 2 σερί μπλοκ από τον Γκάσμαν και εύστοχη επίθεση του Πρωτοψάλτη. Ο Φλοίσβος δεν μπόρεσε να αντιδράσει, δίνοντας την ευκαιρία στο «τριφύλλι» να ξεφύγει με double score (20-10) και έστειλε τον τελικό στο tie break (25-16).

Στο πέμπτο σετ ο Παναθηναϊκός είχε από νωρίς τον έλεγχο, προηγούμενος με τέσσερις (6-2). Ο Φλοίσβος δεν τα παράτησε φέρνοντας το σκορ στους 2 (9-7), αλλά ο Γκάσμαν ήταν κυρίαρχος πάνω από το φιλέ και με δικό του πόντο το «τριφύλλι» ξαναβρήκε άμεσα το μομέντουμ και το προβάδισμα με 6 (13-7). Ο Βιλμάνοβιτς έκανε λάθος στο σερβίς και οι «πράσινοι» αναδείχθηκαν Κυπελλούχοι, κατακτώντας το σετ με 15-9.

Διακύμανση:

1ο σετ: 3-9, 8-16, 19-21, 22-25

2ο σετ: 8-6, 16-9, 21-13, 25-20

3ο σετ: 8-7, 12-16, 16-21, 20-25

4ο σετ: 8-7, 16-9, 21-10, 25-16

5ο σετ: 5-2, 10-7, 12-7, 15-9

Τα σετ: 3-2 (22-25, 25-20, 20-25, 25-16, 15-9) σε 133′

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 9 άσους, 65 επιθέσεις, 13 μπλοκ και 20 λάθη αντιπάλων ενώ του Φλοίσβου από 4 άσους, 44 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 33 λάθη αντιπάλων

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 14 (7/17 επ., 2 άσοι, 5 μπλοκ), Γιάντσουκ 16 (13/25 επ., 3 άσοι, 48% υπ. – 24% άριστες), Νίλσεν 22 (22/38 επ.), Βουλκίδης 13 (9/14 επ., 4 μπλοκ), Σπιρίτο 4 (2 άσοι, 2 μπλοκ), Πρωτοψάλτης 14 (10/19 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 47% υπ. – 18% άριστες) / Χανδρινός (λ., 78% υπ. – 41% άριστες), Κασαμπαλής, Παπαλεξίου 1 (1/1 επ.), Ανδρεόπουλος Χ. 3 (3/7 επ., 44% υπ. – 22% άριστες), Μανδηλάρης

ΦΛΟΙΣΒΟΣ (Κώστας Χριστοφιδέλης): Χαραλαμπίδης 4 (0/3 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Φαν Χάρντερεν 11 (7/30 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ, 50% υπ. – 15% άριστες), Βουτσίτσεβιτς 17 (15/31 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Αρμενάκης 11 (5/7 επ., 6 μπλοκ), Βιλιμάνοβιτς 5 (4/5 επ., 1 μπλοκ) / Σωνάκης (λ., 32% υπ. – 4% άριστες), Κόβαρ 1 (1/4 επ., 50% υπ. – 50% άριστες), Μαλλές, Παπαδόπουλος Η.