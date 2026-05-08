Ζιλ Βιλνέβ: Η τραγική τελευταία στροφή ενός θρύλου της F1

Ένα από τα πιο τραγικά περιστατικά του μηχανοκίνητου και όχι μόνο αθλητισμού συνέβη σαν σήμερα πριν από 44 χρόνια, καθώς ο πιλότος της Formula 1, Ζιλ Βιλνέβ έχασε τη ζωή του μετά από έναν τραγικό τραυματισμό που υπέστη στην πίστα του Βελγίου κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών.

Υπάρχουν πολλοί αθλητές οι οποίοι δεν κατάφεραν να κατακτήσουν κάποιον τίτλο, αλλά έχουν μείνει στη συνείδηση του κόσμου στο πάνθεον του αθλητισμού, αφού αναγνωριζόταν και αναγνωρίζεται το ταλέντο και η ποιότητά τους σε αυτό που κάνουν.

Μία τέτοια περίπτωση ήταν ο Ζιλ Βιλνέβ που «έφυγε» νωρίς, μόλις 32 ετών μέσα στο χώρο που αγαπούσε όσο τίποτα άλλο. Μέσα σε ένα ναό της ταχύτητας όπως ήταν η πίστα του Βελγίου στο Ζόλντερ του Λέουβεν.

Ο Καναδός πιλότος πήρε σε 68 αγώνες και κατάφερε να αντικρίσει πρώτος στην καρό σημαία σε έξι Grand Prix. Οδηγός σε Maclaren (1977) και Ferrari (1977-1982), ήταν πολύ αγαπητός στους φίλους της Formula 1, καθώς οδηγούσε πρώτα με ένστικτο και το πάθος και στη συνέχεια με τη λογική. Θεωρούνταν ως ένας από τους πιο γρήγορους οδηγούς που κατάφερνε πάντα να είναι ανταγωνιστικός με μονοθέσια κατά πολύ κατώτερα των αντιπάλων του. Αυτό που δεν κατάφερε ήταν να κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, κάτι όμως που σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί «μουντζούρα» στη συνείδηση του κόσμου.

Το τέλος του ήταν πραγματικά ανατριχιαστικό. Στις 8 Μαΐου του 1982 στο βελγικό Grand Prix και κατά τη διάρκεια των τελευταίων κατακτήριων δοκιμών, ο Καναδός προσπαθούσε να βελτιώσει το χρόνο του και σύμφωνα με τις τότε μαρτυρίες προσπαθούσε απλά να ξεπεράσει τον teammate του, αλλά και μεγάλο του αντίπαλο εντός και εκτός πίστας Ντιντιέ Πιρόνι που τον προσπερνούσε εκείνη τη στιγμή για 0,1 δευτερόλεπτο.

Με τον Πιρόνι είχε μεγάλη κόντρα επειδή σε προηγούμενο Grand Prix στο Σαν Μαρίνο, ο Βιλνέβ ισχυριζόταν ότι είχε υπάρξει συμφωνία μεταξύ τους να μην ανταγωνιστεί ο ένας με τον άλλον για την πρώτη θέση άπαξ και την κατείχε κάποιος, αλλά ο Πιρόνι αθέτησε τον λόγο του και τελικά προσπέρασε τον Καναδό.

Τελικά, σύμφωνα με το βιογράφο του Ζιλ Βιλνέβ, μπορεί εκείνος να πίεζε το μονοθέσιό του, αλλά τελικά δεν θα ολοκλήρωνε ούτως ή άλλως τον γύρο του, αφού θα επέστρεφε στα pits.

Ο Βιλνέβ βλέποντας μπροστά του τον Γιόχεν Μας θέλησε να στρίψει προς τα δεξιά για να τον αποφύγει. Ωστόσο, την ίδια ακριβώς σκέψη έκανε και ο Μας θέλοντας να τον αφήσει να προσπεράσει και έτσι συνέβη το μοιραίο. Ο Βιλνέβ έπεσε πάνω στον Μας με 225 χιλιόμετρα την ώρα και εκσφενδονίστηκε μαζί με τη θέση του, αλλά χωρίς το κράνος του 50 μέτρα πιο μακριά με αποτέλεσμα να υποστεί μοιραίο τραυματισμό στον αυχένα.

Οι γιατροί έφτασαν στο σημείο μέσα σε 35 δευτερόλεπτα και είδαν ότι δεν αναπνέει, αλλά ότι είχε σφυγμό. Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Σαντ Ράφαελ, όπου και διαπιστώθηκε μοιραίο κάταγμα στον αυχένα.

Ο Καναδός διατηρήθηκε για κάποιες ώρες με μηχανική υποστήριξη, αλλά όταν η γυναίκα του έφτασε στο νοσοκομείο, έδωσε την άδεια να τον αποσυνδέσουν, με την ώρα θανάτου του να έχει καταγραφεί στη βιογραφία του στις 21:12 εκείνο το βράδυ της 8ης Μαΐου.

Τον στόχο ενός πρωταθλήματος δεν τον εκπλήρωσε ποτέ, αλλά κάτι τέτοιο το κατάφερε ο γιος του, Ζακ Βιλνέφ, 15 χρόνια αργότερα, το 1997 με τη Williams.