Η Ιταλία παγκόσμια πρωταθλήτρια για τρίτη σερί χρονιά (vid)

Η Ιταλία συνέχισε την κυριαρχία της στο Davis Cup, επικρατώντας και της Ισπανίας με 2-0 στον τελικό της Μπολόνιας και κατακτώντας για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το τρόπαιο. Με αυτή τη νέα επιτυχία, οι Ιταλοί πέτυχαν ένα εντυπωσιακό three-peat, γράφοντας ιστορία στη διοργάνωση.

Η αρχή έγινε με τον Ματέο Μπερετίνι, ο οποίος ξεπέρασε το εμπόδιο του Πάμπλο Καρένιο Μπούστα και έβαλε μπροστά την Ιταλία. Στη συνέχεια, ο Φλάβιο Κομπόλι έδωσε έναν συγκλονιστικό αγώνα διάρκειας τριών ωρών απέναντι στον Τζάουμε Μουνάρ.

Αν και βρέθηκε να χάνει με 1-6 και με break στο ξεκίνημα του 2ου σετ (0-1), ο Ιταλός έκανε μια τεράστια ανατροπή. Κέρδισε το 2ο σετ στο tie-break, παρά τα τέσσερα χαμένα set points νωρίτερα, και στο 3ο σετ «χτύπησε» στο 11ο game, φτάνοντας στο καθοριστικό break και κλείνοντας τον αγώνα με love game στο σερβίς.

Με αυτόν τον τρόπο η Ιταλία ολοκλήρωσε αήττητη την παρουσία της στο Final 8 της Μπολόνιας, έχοντας ήδη αποκλείσει Αυστρία και Βέλγιο με 2-0 στους προηγούμενους γύρους. Παρά τις απουσίες των Γιανίκ Σίνερ και Λορέντσο Μουσέτι, η ομάδα απέδειξε το βάθος και την ποιότητά της, με τους Μπερετίνι και Κομπόλι να καταγράφουν από τρεις νίκες ο καθένας.

Η Ιταλία έφτασε τα 14 συνεχόμενα κερδισμένα ties και έγινε μόλις η 5η χώρα που κατακτά τρία διαδοχικά Davis Cup.